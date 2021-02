Concorezzo piange la “mamma” del Circolino

Concorezzo piange Antonietta Cecere. La 64enne è stata sconfitta dal Covid: la sua famiglia ha gestito per anni il Circolino di via Verdi.

Positivi anche il marito, la figlia e il genero

Molto conosciuta in paese per aver gestito il Circolino Sant’Antonio di via Verdi insieme alla famiglia, Antonietta Cecere lascia un grande vuoto in tutta la comunità concorezzese.

“Era sempre allegra, sorridente, pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno – la ricorda il fratello Michele – Le piaceva stare in compagnia, sarebbe stata in grado di parlare anche con i sassi…”.

Antonietta non è stata l’unica a contrarre il Covid in famiglia. Nei giorni scorsi, infatti, sono risultati positivi al coronavirus anche il marito Orlando, la figlia Alessandro e il genero Marco, quest’ultimo campione italiano di bocce.

