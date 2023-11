Concorezzo piange Italo Sala, storico presidente del Circolo Sant'Antonio

Addio a Italo Sala, storico presidente del Circolo Famigliare Sant'Antonio di Concorezzo. L'uomo, 85 anni, aveva guidato la realtà associativa concorezzese per oltre un ventennio, dal 1993 al 2014: si è spento nella giornata di lunedì in seguito a un malore.

Ad annunciare la scomparsa di Sala è stato proprio il "suo" Circolo Sant'Antonio, per tutti a Concorezzo semplicemente il "Circolino". La storica realtà di via Verdi, che proprio nel 2023 ha festeggiato il secolo di vita, ha ricordato l'85enne con un toccante post su Facebook, corredato da alcune immagini d'epoca.

Un ricordo toccante, cui si è aggiunto quello di Alberto Bernareggi, grande amico di Italo Sala e sindaco di Concorezzo a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000.

"Italo ha guidato il Circolino in anni non semplici, eppure è sempre riuscito a tenerlo vivo e operativo - spiega Bernareggi - Nel corso del suo mandato è stata realizzata un'opera importante come il soppalco: un intervento oneroso, ma che ha permesso alla sede di via Verdi di avere uno spazio in più da utilizzare internamente o da offrire a privati. Era presente al Circolino quotidianamente, mosso dall'inesauribile spirito di servizio che lo faceva agire per il bene della sua comunità. Il Circolo, nato come realtà cattolica, ha tagliato quest'anno il traguardo del secolo di vita: un traguardo non semplice, che pochi sodalizi come il nostro riescono a raggiungere. Merito anche del proficuo lavoro di Italo, che ha sempre unito simpatia e buonumore a grande voglia di fare".