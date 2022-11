Concorezzo piange la sua nonnina influencer

Concorezzo è in lutto per la scomparsa della sua nonnina influencer. Fiorenza Corno, celebre per i suoi messaggi e le sue ricette pubblicate su su Instagram e per alcune collaborazioni con l'Amministrazione comunale, si è spenta ieri, mercoledì 23 novembre 2022, all'età di 92 anni.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

A dare l'annuncio della scomparsa di Nonna Fiorenza è stato direttamente il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha voluto ricordare la 92enne pubblicando il video girato in occasione del lancio di "Nostrana", la polenta realizzata da alcuni produttori locali. Nonna Fiorenza era diventata il testimonial del prodotto. Nel novembre dello scorso anno la donna, che aveva conquistato tutti con i suoi video e le sue ricette, ha affiancato il sindaco nel lancio del prodotto: "Non ci siamo fatti scappare l’occasione di coinvolgere la “Chiara Ferragni di Concorezzo” - aveva scherzato il sindaco Capitanio - Battute a parte, lei era felicissima di poter contribuire al progetto e non possiamo che ringraziarla per averci dato una mano". Nella giornata di ieri il primo cittadino ha quindi pubblicato il dietro le quinte del video, tributando così l'ultimo saluto a Nonna Fiorenza.

Le ricette su Instagram

La figura di Nonna Fiorenza era molto conosciuta a Concorezzo, ma non solo, per la sua pagina Instagram, in cui presentava alcune sue ricette attraverso simpatici video e post. La donna aveva conquistato tutti, diventando un vero e proprio personaggio grazie alla sua grande voglia di vivere e alla sua simpatia coinvolgente.

"La vita è bella e finché potrò cercherò di godermela al massimo - aveva spiegato Fiorenza in un'intervista rilasciata al nostro Giornale a inizio 2021 - Sono stata sposata per quasi 50 anni con Angelo, l’amore della mia vita. Da lui ho avuto i miei tre regali più belli, i nostri figli Enrico, Giancarlo e Paola. Quando sono rimasta sola ho scoperto che scrivendo lo sentivo più vicino. Ho iniziato a scrivere poesie, racconti, filastrocche, ma anche ricette. In occasione dei miei 80 anni le abbiamo persino raccolte in un libro...".

Bloccata in casa dalla pandemia, "Nonna Fiore" negli ultimi giorni aveva quindi trovato un nuovo modo di comunicare con il mondo:

"Mia nipote Vittoria mi ha parlato di Instagram e mi è subito piaciuto - ci aveva raccontato - Abbiamo creato il profilo “Nonna Fiore” dove ogni giorno pubblichiamo qualcosa. Lei mi aiuta con l’aspetto tecnologico, mentre i contenuti sono tutti miei: pensieri, racconti, foto con il mio amato gatto e ricette".

L'impegno a favore del vaccino e il sostegno all'Ucraina

Tra tutti i messaggi pubblicati, quello più toccante è indubbiamente quello pubblicato nel febbraio del 2021, all’indomani della prima dose di vaccino anti-Covid ricevuta all’ospedale di Vimercate, insieme a un altro concorezzese, il 92enne Rizieri Biolchini.

"Il 22 febbraio mi sono vaccinata contro il nemico coronavirus - aveva scritto la 91enne - Il mio pensiero agli albori di questa malattia era che da vaccinare dovessero essere solamente i giovani perché gli anziani erano e sono già vecchi, quindi… avanti i giovani! Ora invece ho cambiato opinione, anche gli anziani hanno diritto a essere vaccinati perché anche loro fanno parte di un mondo formato da bambini, giovani e anziani. Ed ecco la grande avanzata degli ultra-ottantenni! Anche gli anziani hanno diritto alla vita, finché Dio vuole, perché la vita è un grande dono ed è sempre bella, a qualsiasi età, se si vive donando e ricevendo amore. Che sia corta o sia lunga, evviva la vita sempre, da giovani e da anziani, anche con gli intoppi che la vita ci regala, perché passata la bufera ritorna il sorriso. Un sorriso richiama un altro sorriso, non costa niente ed è molto benefico farlo e ancora di più riceverlo. Grazie e buona e tanta salute a tutti!".

Un vero e proprio inno alla vita, un prezioso insegnamento che "Nonna Fiore" ha voluto lasciare a tutti i suoi follower, ma non solo. Molto toccante anche un post pubblicato pochi giorni dopo l'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina: la concorezzese, infatti, si era fatta fotografare con indosso un maglione giallo e blu (i colori della bandiera ucraina) invocando la fine del conflitto.