Concorezzo piange l'ex assessore e architetto Roberto Lissoni

Concorezzo dice addio a Roberto Lissoni, ex assessore e architetto molto conosciuto in paese. Dal 2004 al 2009 aveva fatto parte della Giunta guidata da Antonio Lissoni, unico sindaco di centrosinistra della storia di Concorezzo.

Una vita spesa nel pubblico impiego

Classe 1948, Roberto Lissoni si è spento ieri, martedì 15 agosto 2023, all'età di 75 anni. Laureato in Architettura, Lissoni ha dedicato la sua vita lavorativa al pubblico impiego: in particolare nel Comune di Agrate, dove per 28 anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore Lavori pubblici. Successivamente Lissoni si è trasferito a Caponago, dove per 14 anni ha prestato servizio in qualità di Funzionario Dirigente del Settore Tecnico. Un'attività a cui ha affiancato quello in ambito politico: dal 2004 al 2009, infatti, il 75enne è stato assessore ai Lavori pubblici prima e al Territorio e Ambiente poi della Giunta guidata da Antonio Lissoni, unico sindaco di centrosinistra della storia di Concorezzo. Oltre all'impegno politico e amministrativo, l'architetto Lissoni si è speso anche nel mondo del volontariato, trascorrendo anche diverso tempo in Mozambico, in particolare nella comunità di Nampula, prima in rappresentanza del Comune di Concorezzo nel 2007, quindi successivamente come "semplice" volontario. Qui aveva dato vita a un vero e proprio gemellaggio con la diocesi retta dal vescovo Dom Tomè Makhweliha.

Il saluto del sindaco Mauro Capitanio

Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha voluto ricordare la figura di Roberto Lissoni con un toccante post pubblicato su Facebook.

"Ieri ci ha lasciati prematuramente l'arch. Roberto Lissoni, assessore a Concorezzo tra il 2004 e il 2009 - ha scritto il primo cittadino concorezzese - Pur in una incolmabile distanza politica, abbiamo condiviso per anni l'impegno e la passione per la pubblica amministrazione e un immenso amore per la nostra città, Concorezzo. Ciao Roberto. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l'Amministrazione comunale".

I funerali di Roberto Lissoni verranno celebrati venerdì alle 9.30 nella chiesetta di Sant'Eugenio.