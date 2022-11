Concorezzo piange lo storico imprenditore e militante della Lega

Concorezzo in lutto per la scomparsa di Enrico Falconeri. Il noto imprenditore, e storico militante della Lega, si è spento ieri sera, martedì 15 novembre 2022, a 72 anni. Il cordoglio del sindaco Mauro Capitanio: "Un abbraccio ai famigliari".

L'officina fondata nel 1977

Originario del bresciano, Enrico Falconeri era molto conosciuto in paese soprattutto per via della sua impresa, l'Officina Fratelli Falconeri, fondata nel lontano 1977. Situata in via dell'Artigianato, con il passare degli anni l'attività era diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio, grazie anche e soprattutto all'esperienza e alle conoscenze di Enrico, sempre disponibile e pronto ad aiutare i clienti. Alla passione per l'elettronica e i motori si era poi aggiunta quella per la politica: Falconeri, infatti, aveva aderito fin dai primi anni '90 al progetto dell'allora Lega Nord, diventandone un attivo militante, impegnato anche sul territorio. Il 72enne aveva anche preso parte ad alcune campagne elettorali, candidandosi nelle fila del Carroccio. Un impegno che aveva portato avanti per tanti anni, contribuendo in modo significativo alla crescita della sezione concorezzese della Lega. Come detto, Falconeri si è spento nella serata di ieri, martedì 15 novembre 2022, dopo aver lottato per alcuni mesi contro la malattia.

Il cordoglio del sindaco Mauro Capitanio

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, il sindaco di Concorezzo ha voluto ricordare la figura di Enrico Falconeri con un toccante messaggio pubblicato su Facebook. A corredo delle parole, una bella immagine dell'uomo a bordo di uno dei suoi amati Tir.

"Concorezzo piange la prematura scomparsa di Enrico Falconeri - ha scritto il primo cittadino concorezzese - Imprenditore concorezzese nel settore della meccanica e storico militante della Lega a Concorezzo. Un sorriso inconfondibile, sempre poche parole, diceva tutto con lo sguardo. Ciao Enrico".

Falconeri lascia la moglie e i figli Diletta e Davide.