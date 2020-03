Concorezzo piange lo storico medico condotto

Concorezzo piange il suo storico medico condotto. Si è spento il dottor Piero Galbiati, per decenni punto di riferimento della città.

A dare l’annuncio della scomparsa del dottor Piero Galbiati è stato il consigliere comunale Fabio Ghezzi. L’esponente di maggioranza ha inviato un toccante comunicato stampa in ricordo dello scomparso medico condotto.

“In questo momento di smarrimento e di apprensione per il nostro paese, la nostra comunità, tutto il paese e il mondo intero, di fronte alla preoccupazione e il dolore per la malattia di nostri cari, amici e conoscenti, desidero ricordare a poche ore dalla scomparsa il dottor Galbiati – ha dichiarato Ghezzi – E’ stato per decenni il medico della nostra famiglia. L’unica parola che posso dire è: grazie. Ha sempre seguito tutti noi, e tutti i suoi pazienti, con una abnegazione e un senso del dovere che si racchiude solo nel senso di una missione. Non esisteva ora, occasione, giorno o circostanza per cui non si precipitasse ad assistere a domicilio chi ne avesse bisogno. Puntiglioso, a tratti anche ruvido, integerrimo. Lo ricordo come fosse ieri giungere presso la nostra abitazione, giorno dopo giorno, nelle ultime settimane di malattia di mia nonna paterna. Non ha mai accettato alcuna offerta, che rifiutava senza sconti: “Sono già pagato dallo stato, per fare il mio lavoro.” Desidero unirmi al dolore della famiglia, e unirmi nella preghiera per tutti i concorezzesi, fra cui l’amato don Pino Marelli, che vivono queste ore buie e di prova, come ha appena ricordato Papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi. Apriamoci alla speranza”.