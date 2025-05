Concorezzo piange "Pino", lo storico benzinaio amico di tutti

Con Giuseppe Giudice, conosciuto in tutta la città come "Pino", se ne va una colonna del commercio di Concorezzo. L'uomo aveva 70 anni e si è spento giovedì 22 maggio. Per oltre una quarantina di anni è stato titolare prima della pompa di benzina "Agip" che si trovava davanti ad Agribrianza, in via Dante e, successivamente, si trasferì davanti alla chiesetta di Sant'Antonio e proseguì l'attività di distributore di carburante per il marchio "Ip".

Le esequie

Le esequie dell'ex benzinaio sono in programma oggi pomeriggio, sabato 24 maggio, alle 14.30 nella chesa parrocchiale di Trezzo sull'Adda (Concesa) dove l'uomo viveva da qualche anno. Giudice nacque a Sarno, in provincia di Salerno e all'età di 20 anni si sposò con Patrizia e si trasferì a Concorezzo, dove ha svolto tutta la sua vita professionale al distributore di benzina.

Una vita tra lavoro, famiglia e volontariato

Una vita, quella di Giuseppe Giudice, saldamente legata ai valori del lavoro e della famiglia. Sempre ottimista e con la battuta pronta, "Pino", nel corso degli anni, era diventato praticamente quasi uno di famiglia per i tanti clienti che si fermavano al suo distributore di benzina non solo per fare rifornimento di carburante ma, soprattutto, per scambiare quattro chiacchere e raccontarsi come andava la vita. Oltre all'attività di distributore il 70enne aveva anche l'autolavaggio ed era un meccanico molto preparato. Per questo motivo molti concorezzesi gli affidavano la cura della loro auto, riuscendo ad instaurare con lui un rapporto di amicizia.

Nel corso della sua vita, per molti anni, ha portato avanti anche l'attività di volontariato in ambulanza come soccorritore.

Il ricordo dei famigliari

Giudice, dicevamo, lascia la moglie Patrizia, i figli Annamaria, Alfonso e Sergio e la compagna Maria.