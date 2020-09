Concorezzo saluta il dottor Paolo Cantù. Lo storico medico di base va in pensione dopo oltre 40 anni di servizio in paese.

Ad annunciare il pensionamento del dottor Cantù è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che nella giornata di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, ha voluto ringraziare il medico con un post apparso su Facebook.

“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale ringrazio il dottor Paolo Cantù per la passione, la professionalità e l’impegno che ha donato a Concorezzo e ai suoi pazienti in questi anni – ha scritto Capitanio – È arrivato il meritato momento della pensione. Nel periodo Covid ci siamo confrontati spesso e ho apprezzato la sua attenzione e la sua puntualità negli interventi. Spero che le nuove figure possano prendere spunto da questi esempi”.

Arrivato a Concorezzo nel 1977, il dottor Paolo Cantù è diventato nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità concorezzese.

“Sono stati 43 anni molto intensi, in cui ho avuto la possibilità di entrare in contatto con la realtà di Concorezzo – spiega il dottor Cantù – Mi mancherà essere a fianco delle persone, aiutarle nelle loro difficoltà, non solo fisiche”.