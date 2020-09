Concorezzo, semaforo verde per la vasca volano di Rancate. Prenderanno il via la prossima settimana i lavori che saranno realizzati da BrianzAcque.

Un intervento da 3 milioni di euro

Prenderà il via settimana prossima l’allestimento del cantiere di BrianzAcque per la realizzazione della vasca volano a Rancate, frazione di Concorezzo. Un intervento da 3 milioni di euro destinato ad arginare il cronico problema degli allagamenti che, in caso di piogge violente e intense , colpiscono la frazione e in modo, particolare, le vie Fratelli Cervi e D’Azeglio. A fine luglio, l’azienda dell’acqua brianzola ha provveduto a perfezionare l’acquisto dal Comune di Monza del terrenonel cui “ventre” verrà scavata e poi realizzata la grande infrastruttura e poi sono scattate le attività procedurali per dare il via alla realizzazione del grande bacino di laminazione. Diviso in due settori, avrà una portata complessiva di 6 mila metri cubi d’acqua. Per terminarlo occorreranno circa 11 mesi. Uguale a quello degli altri invasi già esistenti il meccanismo di funzionamento: l’acqua in eccesso, verrà immagazzinata temporaneamente nella vasca e successivamente rilasciata in modo graduale, a bomba d’acqua e/o a evento meteorico concluso.

“L’opera è doppiamente importante in quanto presenta un interesse pubblico sovracomunale: oltre a difendere dagli allagamenti una parte di Concorezzo, svolgerà una funzione idraulica protettiva anche nei confronti del Comune di Monza con cui confina”, spiega il Presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci.

La soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Il progetto su Rancate non si esaurisce con il manufatto per la regimentazione delle acque, ma include una serie di altri interventi destinati ad eliminare le insufficienze idrauliche dell’agglomerato, dove sono presenti abitazioni e imprese. Verrà così sistemata e potenziata la rete fognaria della la zona di via F.lli Cervi, Salvo D’Acquisto e Torquato Tasso. Con l’obiettivo di creare un volume di espansione delle acque meteoriche di supero e alleggerire il collettore intercomunale, BrianzAcque ha inoltre previsto il rifacimento di tratti dello stesso collettore per una lunghezza totale di quasi mezzo chilometro, dotandoli di una maggiore potenzialità rispetto a quella attuale.

“Il via ai lavori per la realizzazione della vasca volano di Rancate rappresenta un momento importante per il Comune di Concorezzo – commenta con soddisfazione il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio – L’opera andrà infatti a risolvere un problema che da anni interessa in particolare il quartiere di Rancate e la zona di via Fratelli Cervi che in caso di temporali e precipitazioni particolarmente intense negli anni hanno subito diversi allagamenti. A livello operativo, in questa fase non sono previste modifiche alla viabilità nella zona dei lavori. Gli uffici comunali stanno collaborando con i tecnici di Brianzacque per agevolare il più possibile l’intervento, sia a livello urbanistico sia a livello tecnico”.

Come annunciato dal borgomastro, il cantiere non avrà impatti particolari sulla circolazione perché l’area interessata corrisponde ad una grande area verde non attraversata da percorsi viari e perchè totalmente interrata ad una profondità di oltre 6 metri e mezzo.