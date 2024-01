Concorezzo sotto shock per la scomparsa del giovane Pietro Lecchi

Concorezzo in lutto per la scomparsa del giovane Pietro Lecchi. Il 20enne è spirato in casa nelle scorse ore. I funerali si terranno nella giornata di domani, giovedì 4 gennaio 2024, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

Paese sotto shock

Concorezzo è sotto shock per l'improvvisa scomparsa del giovane Pietro Lecchi. Il 20enne, molto conosciuto in paese soprattutto tra i ragazzi della sua età, è spirato in casa nelle scorse ore. Un dolore che ha colpito nel profondo non solo la famiglia del giovane, ma l'intera comunità concorezzese. Una comunità che si appresta a tributare l'ultimo saluto al ragazzo. I funerali si terrano domani, giovedì 4 gennaio 2024, alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. Un momento al quale l'intera Concorezzo si stringerà attorno ai famigliari di Pietro.