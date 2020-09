Concorezzo, un questionario per conoscere le esigenze dei negozianti

L’Amministrazione comunale di Concorezzo è al lavoro per la distribuzione di un questionario per conoscere le esigenze dei negozianti. Un aiuto concreto per favorire la ripartenza dopo lo stop dettato dal Covid-19.

“Ci stiamo muovendo su tutti i fronti possibili”

Sono in fase di progettazione nuove misure a sostegno del commercio concorezzese. Il Comune, insieme altri partner del DUC-Distretto Urbano Commercio Turismo e Servizi Concorezzo, sta infatti preparando un progetto specifico in sostegno delle attività commerciali del territorio per poter partecipare ad un bando promosso da Regione Lombardia.

“Come Amministrazione comunale ci stiamo muovendo su tutti i possibili fronti per poter garantire una serie di aiuti specifici per i nostri negozianti – ha precisato il vicesindaco Micaela Zaninelli – Per consentire di rispondere adeguatamente alle necessità e alle richieste del territorio abbiamo deciso di proporre un questionario rivolto proprio ai titolari delle attività commerciali così da studiare un progetto completamente rispondente alle richieste del territorio da proporre in Regione Lombardia”.

