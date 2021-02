Concorso Sweet Home Gelsia: il primo premio va a un giussanese

É avvenuta lo scorso 20 gennaio l’estrazione finale del concorso Sweet Home Gelsia, il programma fedeltà ideato da Gelsia per essere ancora più vicina ai suoi clienti.

Concorso Sweet Home Gelsia: l’estrazione finale

Il contest a premi iniziato ad aprile 2020 ha permesso ai clienti Gelsia di vincere, nel corso dell’anno, diversi premi tra cui maglie della Nazionale italiana di calcio, buoni spesa e ben 85 buoni fornitura Gelsia di vari importi. L’estrazione finale avvenuta a fine gennaio consisteva nell’assegnazione del premio più ambito: un soggiorno di 3 giorni a Londra per tutta la famiglia comprensivo di volo A/R Milano-Londra, trasferimento all’hotel, pernottamento e ingresso VIP agli Harry Potter Studios, i celebri studi cinematografici meta irrinunciabile per tutti gli appassionati della saga ideata da J.K. Rowling.

Viaggi e limitazioni

In riferimento alla situazione attuale che prevede limitazioni per i viaggi e, in generale, gli spostamenti, Gelsia ha dato la possibilità al vincitore di scegliere se riscattare il viaggio a Londra oppure optare per un buono vacanza dello stesso valore spendibile in Italia o all’estero. Il vincitore, Roberto Greco di Giussano, ha scelto questa seconda opzione.