Confartigianato Motori: tutti i premiati della 38esima edizione FOTO

Ieri, giovedì 3 settembre, nella sede provinciale di Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza, si è tenuta la 38esima edizione di Confartigianato Motori, l’appuntamento annuale voluto e organizzato da Confartigianato in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza. Si è trattato di un’edizione, quella 2020, nuova e inedita, completamente ripensata a seguito dell’emergenza Covid-19.

“Confartigianato Motori è un evento che appartiene ormai alla storia della nostra Associazione – ha spiegato Giovanni Barzaghi, presidente di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza. – Quest’anno, consapevoli della grave emergenza legata al Covid-19, si è svolto con contributi video e presenze contingentate. Per noi è stata una sfida, ma anche un’occasione per scoprire i grandi vantaggi della tecnologia e vivere un’edizione “ibrida”: abbiamo ricevuto clip video dai premiati e non abbiamo rinunciato al coinvolgimento, pur in forma ridotta, di istituzioni, ospiti e dirigenti Confartigianato. Tutto, ovviamente, in massima sicurezza”.

I premi della 38esima edizione

Anche in un anno così particolare l’Associazione non ha rinunciato a consegnare i Premi di Confartigianato Motori, i riconoscimenti assegnati a piloti, meccanici, ingegneri, giornalisti e altri protagonisti del circus della F1 che si sono distinti per i loro traguardi e la loro professionalità. Dieci i premi di quest’anno, consegnati – quasi tutti in modo “virtuale” – da istituzioni e dirigenti Apa.

Quello di miglior pilota non poteva che andare al ferrarista Charles Leclerc, vincitore dell’ultimo Gp di Monza. Nella speranza che anche in quest’anno difficile per il Cavallino rosso possa regalare qualche emozione agli appassionati davanti alla Tv. Leclerc è stato premiato da Giorgio Merletti, presidente nazionale Confartigianato.

Miglior Giovane Pilota: Robert Shwartzman, Accademy Ferrari, premiato da Dario Allevi, sindaco di Monza.

Miglior Team: Alpha Tauri, premiato da Vicenzo Mamoli, segretario generale Confartigianato Lombardia.

Miglior ingegnere di pista: Peter Bonnintong “Bono”, Team Mercedes, premiato da Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia.

Team Comunicazione: Stuart Morrison, Team HAAS, premiato da Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e della Brianza.

Miglior Giornalista: Mara Sangiorgio, Sky, premiata da Giovanni Barzaghi, presidente Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza.

Tecnico fornitore F1, Stilo, fornitore caschi, premiato da Giorgio Valli, presidente categoria Carrozzieri Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza.

Miglior Fotografo; Alberto Crippa (Colombo Images), premiato da Florindo Cereda, dirigente Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza.

Premio speciale per i 1000 GP della Ferrari, Piero Ferrari, premiato da Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia.

Miglior Team Principal: Günther Steiner, Team HAAS, premiato da Roberto Chinchero, Giornalista Sky.

Il panel con tre grandi protagonisti della F1: Chinchero, Turrini e Steiner

Cuore della 38esima edizione è stato il dibattito condotto da Roberto Chinchero (Giornalista Sky) tra Leo Turrini, (Giornalista Sky – Race Anatomy) e Günther Steiner, Team manager HAAS. Aneddoti sulla storia della Formula 1 e prospettive per il futuro, hanno dato vita ad un confronto energico e avvincente, per gli appassionati dei motori e non solo. Alla fine del panel è stato consegnato il riconoscimento Confartigianato Motori 2020 a Günther Steiner.

La cerimonia, interamente registrata, verrà trasmessa questa sera, venerdì 4 settembre alle ore 22.30, su Telelombardia, per una puntata speciale del programma “L’Italia che produce – Storie di artigiani”.

“Con questi premi – ha spiegato il segretario Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Enrico Brambilla – abbiamo voluto affermare che dietro lo spettacolo c’è sempre il lavoro di tanti che con la passione, la professionalità e la competenza tipica del lavoro artigiano contribuiscono al successo di questa importante esperienza”.

