Confezionava in casa la droga per lo spaccio, in manette 44enne

Confezionava in casa la droga per lo spaccio, arrestato dai Carabinieri un 44enne. E’ successo in via Como a Cesano Maderno, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2020.

I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre rincasava

I Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno tenevano sott’occhio da tempo il 44enne, un italiano nullafacente. Nei giorni scorsi sono entrati in azione, e lo hanno sorpreso mentre rientrava a casa sua, in una corte della centralissima via Como, al volante della sua nuova auto sportiva. L’uomo si è subito dimostrato nervoso, così i militari hanno deciso di approfondire i controlli nella sua abitazione.

Nascosti in casa tanta droga e tanti soldi

In casa, hanno trovato un grosso quantitativo di droga e soldi. In particolare, sul ripiano della cucina hanno rinvenuto circa 900 grammi di marijuana, in una busta di cellophane sottovuoto. In una borsa nera sul pavimento, altra sostanza stupefacente: circa 800 grammi di marijuana e sette panetti di hashish per un totale di 640 grammi. Altra droga era in una scatola sulle mensole della cucina. In un armadio nel sottoscala, una macchina contabanconote. I Carabinieri hanno sottratto anche tre telefoni cellulari e 16.500 euro in banconote di vario taglio, conservate in una scatola di metallo. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.