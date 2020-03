“Conigli alla riscossa”, torna il concorso fotografico Enpa FOTO

“Conigli alla riscossa”, torna il concorso fotografico Enpa. A promuovere l’iniziativa in vista della Pasqua l’Ente protezione animali di Monza e Brianza.

“Conigli alla riscossa”

In un momento così difficile per tutti l’Enpa Monza e Brianza vuole lanciare un messaggio che riporti, se possibile, un po’ di serenità, riproponendo una simpatica iniziativa che ha fatto il suo debutto un anno fa.

Da sempre i conigli sono uno dei simboli del periodo pasquale e come lo scorso anno, anche nel 2020 Enpa Monza e Brianza ha deciso di accendere i riflettori sul mondo di questi tenerissimi animali, facendoli conoscere come adorabili animali da compagnia.

Il buongiorno comincia… con un coniglio!

A partire da lunedì 16 marzo fino alla domenica di Pasqua, il 12 aprile, sulla pagina Facebook di Enpa Monza e Brianza e sul profilo Instagram ogni mattina uno dei numerosi conigli – e qualche simpatico intruso – che sono ospiti presso il rifugio di via San Damiano in attesa di trovare casa vi darà il buongiorno in rima.

I consigli in rima

“All’Enpa di Monza cerchiamo sempre di far conoscere meglio gli animali e le loro esigenze e promuovere il loro benessere. E siccome la creatività non ci manca, abbiamo pensato a una bella novità per questa seconda edizione! Ogni mattina il ‘Buongiorno’ sarà accompagnato da un utile consiglio in rima, non solo lapino”, fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa.

“Conigli alla Riscossa”, il concorso fotografico

Dopo il successo dell’anno scorso, torna il concorso fotografico lapino a tema pasquale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i proprietari di conigli, tanti dei quali, per ovvii motivi, sono costretti a casa.

Come ogni concorso che si rispetti, anche questo ha un preciso regolamento:

– Scatenate la vostra fantasia e fotografate i vostri conigli in tema pasquale

– Mandate la foto all’indirizzo concorso@enpamonza.it entro e non oltre sabato 28 marzo.

– Includete nome e cognome del partecipante e il nome del vostro coniglio, insieme a una frase o didascalia che ritenete lo rappresenti al meglio.

– Includete anche il consenso alla pubblicazione della foto su Facebook e al trattamento dei dati personali.

– Lo scopo del concorso è far conoscere meglio il coniglio, le sue esigenze etologiche e promuovere il suo benessere, quindi verranno escluse immagini che non dimostrino che tali esigenze vengono rispettate.

– Domenica 29 marzo tutte le foto verranno caricate in un album sulla pagina Facebook.

Le votazioni saranno aperte fino alla mezzanotte di sabato 11 aprile. La premiazione domenica 12 aprile. Due i premi in palio: per il coniglio che avrà ottenuto il maggior numero di like e per quello scelto da un’apposita giuria.

