Coniugi investiti all'uscita del supermercato: morto l'uomo

Non ce l'ha fatta il 78enne investito insieme alla moglie all'uscita dal supermercato di Villasanta: troppo gravi i traumi subiti nell'urto contro la macchina che ha travolto la coppia in via Vecellio nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 gennaio.

La corsa disperata verso l'ospedale

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vimercate a bordo dell'ambulanza in codice rosso. Soccorso già in condizioni disperate e in arresto cardiaco, non ha più ripreso conoscenza nonostante il tempestivo intervento dei paramedici accorsi sul posto. Inutile la corsa disperata verso il nosocomio cittadino: l'anziano è spirato quasi subito.

Coniugi investiti all'uscita del supermercato

La moglie, 71 anni, è stata trasportata a bordo dell'elicottero all'ospedale di Varese dove è sopraggiunta anche lei in condizioni critiche. Lei ora lotta per la vita. I due coniugi, ancora con le borse della spesa in mano, sono stati investiti poco dopo le 12.30 proprio all'uscita dell'area parcheggio del supermercato da una "Micra" che viaggiava in direzione del semaforo in via della Vittoria.