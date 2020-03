Consegna a domicilio a Desio, sono 70 le attività che aderiscono L’ELENCO COMPLETO

Desio aderisce alla campagna rilanciata da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI e con le associazioni di categoria regionali, all’iniziativa “Negozi a casa tua” per favorire la consegna a domicilio, rispettando severamente le disposizioni di sicurezza impartite dal governo, dei generi di prima necessità.

La città brianzola è stata tra le prime, tre settimane fa, ad attivarsi, facendo appello e raccogliendo direttamente la disponibilità dei commercianti cittadini. Ad oggi sono più di una sessantina gli esercizi commerciali disponibili a questo servizio.

Consegna a domicilio a Desio: l’elenco completo delle attività che aderiscono

Il Tramonto – 0362/300986, ristorante/pizzeria, consegna gratuita, via XXV Aprile 5 STAZIONE

– 0362/300986, ristorante/pizzeria, consegna gratuita, via XXV Aprile 5 STAZIONE SanitHospital Ortopedia e Sanitaria – 320/8993970 oppure 320/8993960, articoli ortopedici e sanitari e noleggio di articoli ortopedici, consegna gratuita entro un raggio di 5km, Via Mazzini, 35 ZONA OSPEDALE

– 320/8993970 oppure 320/8993960, articoli ortopedici e sanitari e noleggio di articoli ortopedici, consegna gratuita entro un raggio di 5km, Via Mazzini, 35 ZONA OSPEDALE La Baita del Fiore SNC – 3 29/4962856 – 0362/623694, fiorista, consegna gratuita, via F.lli Cervi, 4 CENTRO

29/4962856 – 0362/623694, fiorista, consegna gratuita, via F.lli Cervi, 4 CENTRO Bisceglia Luigi – 339/7568277, calzolaio, consegna gratuita, via Pozzo Antico, 9 CENTRO

339/7568277, calzolaio, consegna gratuita, via Pozzo Antico, 9 CENTRO Elite Cafe – 0362/638025, bar /panineria /piatti caldi e freddi , consegna gratuita, via Olmetto, 4 CENTRO

– 0362/638025, bar /panineria /piatti caldi e freddi , consegna gratuita, via Olmetto, 4 CENTRO Cartoleria Monida – 0362/623105 – 329/5663968, materiale di cancelleria e cartoleria, consegna gratuita, via Garibaldi, 101 CENTRO

0362/623105 – 329/5663968, materiale di cancelleria e cartoleria, consegna gratuita, via Garibaldi, 101 CENTRO Crai Supermercato – 0362/301111, supermercato alimentari, consegna gratuita sopra i 50 euro, via Bengasi, 8 CENTRO

0362/301111, supermercato alimentari, consegna gratuita sopra i 50 euro, via Bengasi, 8 CENTRO Il Frutteto della Bassa – 0362/1542966 – 329/3052216, fruttivendolo alimentari, consegna gratuita, via Garibaldi 107 CENTRO

– 0362/1542966 – 329/3052216, fruttivendolo alimentari, consegna gratuita, via Garibaldi 107 CENTRO Dshop – 0362/1971046, scarpe, borse, vestiti e accessori da donna, consegna gratuita, via Garibaldi, 86 CENTRO

0362/1971046, scarpe, borse, vestiti e accessori da donna, consegna gratuita, via Garibaldi, 86 CENTRO Troppo Napoletani – 0362/050911, ristorante/pizzeria, via Case Nuove CENTRO

– 0362/050911, ristorante/pizzeria, via Case Nuove CENTRO Loft Café Desio – 0362/1442927 – 340/6995618, bar /panineria /piatti caldi e freddi, consegna gratuita entro raggio di 7km Corso Italia, 113 CENTRO

– 0362/1442927 – 340/6995618, bar /panineria /piatti caldi e freddi, consegna gratuita entro raggio di 7km Corso Italia, 113 CENTRO Colorificio Atlantic – 0362/ 627258, colorificio, consegna gratuita per ogni cifra spesa a tutti gli over 70 – gratuita oltre una spesa di € 30,00 per altre fasce di età Via Garibaldi 128/130 CENTRO

– 0362/ 627258, colorificio, consegna gratuita per ogni cifra spesa a tutti gli over 70 – gratuita oltre una spesa di € 30,00 per altre fasce di età Via Garibaldi 128/130 CENTRO Ottica Brioschi – 0362/627017, ottica, consegna gratuita, via Garibaldi, 86 CENTRO

0362/627017, ottica, consegna gratuita, via Garibaldi, 86 CENTRO Cartoleria 10elode – 0362/627368 – Paolo 3338569315 – Monica 3663937506 – cartoleria10elode@fastwebnet.it, cartoleria, consegna gratuita via Ferravilla, 25 SAN GIOVANNI BATTISTA

0362/627368 – Paolo 3338569315 – Monica 3663937506 – cartoleria10elode@fastwebnet.it, cartoleria, consegna gratuita via Ferravilla, 25 SAN GIOVANNI BATTISTA Aliprandi Abbigliamento – 333/74412139, abbigliamento uomo classico e sportivo, via Garibaldi, 193 CENTRO

333/74412139, abbigliamento uomo classico e sportivo, via Garibaldi, 193 CENTRO Coccodè – 340/1528880, cosmetica e articoli da regalo, consegna gratuita via Garibaldi, 81 CENTRO

340/1528880, cosmetica e articoli da regalo, consegna gratuita via Garibaldi, 81 CENTRO Eco Store Desio – 0362/638119, cartoleria e cancelleria – Cartucce e toner per stampanti – Carta, consegna gratuita, via Garibaldi, 92 CENTRO

0362/638119, cartoleria e cancelleria – Cartucce e toner per stampanti – Carta, consegna gratuita, via Garibaldi, 92 CENTRO Di Vara Panificio – 0362/622480 (attivo dalle ore 5 alle 13 e dalle 16.00 alle 19.30) – 349/5602568 panificio/alimentari, consegna gratuita, via Garibaldi, 71 CENTRO

– 0362/622480 (attivo dalle ore 5 alle 13 e dalle 16.00 alle 19.30) – 349/5602568 panificio/alimentari, consegna gratuita, via Garibaldi, 71 CENTRO Elio Desio – 0362 / 623184, copie/fotocopie, consegna gratuita, via Brianza, 41 SAN PIETRO PAOLO

– 0362 / 623184, copie/fotocopie, consegna gratuita, via Brianza, 41 SAN PIETRO PAOLO Boutique dei Fiori – 0362/1361815, fiorista, consegna gratuita, Corso Italia, 78 CENTRO

0362/1361815, fiorista, consegna gratuita, Corso Italia, 78 CENTRO Lamporama – 0362/ 309960 – 340 093 1227, lampade- lampadine, consegna gratuita via Nuova Valassina, 150 SAN GIORGIO

– 0362/ 309960 – 340 093 1227, lampade- lampadine, consegna gratuita via Nuova Valassina, 150 SAN GIORGIO X-Pizza – 0362 / 629200, pizzeria, Mezzogiorno gratuita – sera1,5 €, Corso Italia,189 SAN PIETRO E PAOLO

0362 / 629200, pizzeria, Mezzogiorno gratuita – sera1,5 €, Corso Italia,189 SAN PIETRO E PAOLO ZAMBONIN VINI – 334 / 6488395, vino sfuso e in bottiglia, via San Vincenzo De Paoli, 16 SPACCONE

– 334 / 6488395, vino sfuso e in bottiglia, via San Vincenzo De Paoli, 16 SPACCONE BFD DI MARCO FARINA &C. – 0362 / 308560, eletrodomestici, tv e prodotti per la casa, Consegna, installazione e rottamazione usato a DESIO € 30, Via Rossini, 102

– 0362 / 308560, eletrodomestici, tv e prodotti per la casa, Consegna, installazione e rottamazione usato a DESIO € 30, Via Rossini, 102 Eco Bolle – 371 / 3935477, detersivi igienizzanti, consegna gratuita, Corso Italia, 145 CENTRO

371 / 3935477, detersivi igienizzanti, consegna gratuita, Corso Italia, 145 CENTRO TRASPARENZE ABBIGLIAMENTO E INTIMO – 349/ 3917527, abbigliamento intimo donna, Corso Italia, 75 CENTRO

– 349/ 3917527, abbigliamento intimo donna, Corso Italia, 75 CENTRO DA CAPI A PIEDI – 347/1398659, abbigliamento uomo classico e sportivo, Corso Italia, 71 CENTRO

347/1398659, abbigliamento uomo classico e sportivo, Corso Italia, 71 CENTRO Angolo Senza Glutine – 0362/632882, prodotti senza glutine, alimentari, consegna gratuita, via Via Vercesi, 14 PRATI

– 0362/632882, prodotti senza glutine, alimentari, consegna gratuita, via Via Vercesi, 14 PRATI Mamma Raffa – 0362 163 6733, pannolini per adulti, pannolini per bambini, articoli per igiene e giochi educativi, consegna gratuita sopra 60 euro di spesa – euro 7,50 fino a 60 euro di spesa, via Lampugnani, 52 CENTRO

0362 163 6733, pannolini per adulti, pannolini per bambini, articoli per igiene e giochi educativi, consegna gratuita sopra 60 euro di spesa – euro 7,50 fino a 60 euro di spesa, via Lampugnani, 52 CENTRO Eurotaverna – 0362/300046 – 351/8611017, Ristorante / pizzeria, consegna gratuita, via Lavoratori Autobianchi, 1

– 0362/300046 – 351/8611017, Ristorante / pizzeria, consegna gratuita, via Lavoratori Autobianchi, 1 Il Veliero – 0362/620047, pizzeria, consegna gratuita, via Ortigara angolo via Vercesi CENTRO

– 0362/620047, pizzeria, consegna gratuita, via Ortigara angolo via Vercesi CENTRO OTTICA ANDRICH – 340/6074671, ottica, consegna gratuita, Corso Italia, 47 CENTRO

340/6074671, ottica, consegna gratuita, Corso Italia, 47 CENTRO Proshop Igiene Casa & Persona – 0362 / 628638, prodotti igiene ambiente e persona, consegna gratuita per ordini da € 20, via Bengasi, 8 ZONA ASL DESIO

– 0362 / 628638, prodotti igiene ambiente e persona, consegna gratuita per ordini da € 20, via Bengasi, 8 ZONA ASL DESIO Ibrianza – Telefonia – 0362/ 622071 – 339/ 4435851, telefonia (Smartphone, cellulari per anziani, telefoni di linea fissa, modem di linea fissa e 4g, SIM per connettività, richieste di attivazione di linea fissa TIM), gratuito, via Fermi, 32 SAN PIETRO E PAOLO /EX RIMESSA TRAM

– – 0362/ 622071 – 339/ 4435851, telefonia (Smartphone, cellulari per anziani, telefoni di linea fissa, modem di linea fissa e 4g, SIM per connettività, richieste di attivazione di linea fissa TIM), gratuito, via Fermi, 32 SAN PIETRO E PAOLO /EX RIMESSA TRAM Gelateria Cavour – 0362/300737, gelateria – vaschette gelato, consegna gratuita, Piazza Cavour CENTRO

0362/300737, gelateria – vaschette gelato, consegna gratuita, Piazza Cavour CENTRO Raviolificio Villa Rodolfo – 0362/622281 – 347/8498547, pasta fesca, Via Matteotti, 53 CENTRO

– 0362/622281 – 347/8498547, pasta fesca, Via Matteotti, 53 CENTRO Desio Libri – 0362/628565 – 347/9318182, libri e cartoleria, via Lombardia,3 CENTRO/COMUNE

– 0362/628565 – 347/9318182, libri e cartoleria, via Lombardia,3 CENTRO/COMUNE Studio Moda Marina – 392/1028800, abbigliamento e accessori per donna, consegna gratuita, Corso Italia, 78

– 392/1028800, abbigliamento e accessori per donna, consegna gratuita, Corso Italia, 78 PARADISO DEL BIMBO – 379/1116229, giocattoli, prodotti prima infanzia, consegna € 5 – GRATIS PER ORDINI SUPERIORI AI 20€, via Milano SAN PIETRO E PAOLO

379/1116229, giocattoli, prodotti prima infanzia, consegna € 5 – GRATIS PER ORDINI SUPERIORI AI 20€, via Milano SAN PIETRO E PAOLO ORTOPEDIA A.PESSINA – 0362/622833 – 0362/328960, prodotti ortopedici, via Garibaldi, 45 CENTRO

0362/622833 – 0362/328960, prodotti ortopedici, via Garibaldi, 45 CENTRO Negozio Vodafone Fastweb – 0362/302164, TELEFONIA (attivazioni linee internet a casa o sim con chiavette), via Lombardia, 20 CENTRO/COMUNE

0362/302164, TELEFONIA (attivazioni linee internet a casa o sim con chiavette), via Lombardia, 20 CENTRO/COMUNE Negozio Wind3 – 0362/622778, TELEFONIA (attivazioni linee internet a casa o sim con chiavette), via Lombardia, 20 CENTRO/COMUNE

– 0362/622778, TELEFONIA (attivazioni linee internet a casa o sim con chiavette), via Lombardia, 20 CENTRO/COMUNE Negozio Fastweb e Vodafone – 0362/1781751, TELEFONIA (attivazioni linee internet a casa o sim con chiavette), via Garibaldi, 168 CENTRO

0362/1781751, TELEFONIA (attivazioni linee internet a casa o sim con chiavette), via Garibaldi, 168 CENTRO Panificio Scuratti – 0362/287842, panificio, consegna solo al mattino, via Milano SAN PIETRO E PAOLO

– 0362/287842, panificio, consegna solo al mattino, via Milano SAN PIETRO E PAOLO Bar dr. Creatur – 03621793991 – 3389805003, bar, panineria, piatti caldi e freddi, consegna gratuita, via Lampugnani 119 STAZIONE

– 03621793991 – 3389805003, bar, panineria, piatti caldi e freddi, consegna gratuita, via Lampugnani 119 STAZIONE Diametro srl – 362302620, prodotti alimentari, via del Commercio 8/10

– 362302620, prodotti alimentari, via del Commercio 8/10 Incanto Home – 3278670080 – 3495606283, Negozi casalinghi, tessile e oggettistica regalo, consegna gratuita con spesa superiore a 30 €, via Garibaldi 8 ZONA CENTRO

3278670080 – 3495606283, Negozi casalinghi, tessile e oggettistica regalo, consegna gratuita con spesa superiore a 30 €, via Garibaldi 8 ZONA CENTRO Datola Cosmetics – 3313815995, Prodotti professionali per capelli, consegna gratuita con spesa superiore a 25 €, via per Seregno 34

3313815995, Prodotti professionali per capelli, consegna gratuita con spesa superiore a 25 €, via per Seregno 34 CARTOLERIA EUREKA – 0362/308446 – 0362/628932, cartoleria, consegna gratuita sopra i 15 €, via Partigiani d’Italia 28 Zona Parco

0362/308446 – 0362/628932, cartoleria, consegna gratuita sopra i 15 €, via Partigiani d’Italia 28 Zona Parco L’ortolano – 0362 621591, fruttivendolo, Corso Italia 35 CENTRO

– 0362 621591, fruttivendolo, Corso Italia 35 CENTRO BIRRIFICIO RURALE – 3468506734, birrificio, birra artigianale, consegna gratuita, via del Commercio 2 PRATI

– 3468506734, birrificio, birra artigianale, consegna gratuita, via del Commercio 2 PRATI Gelateria I Delfini – 3474488278, gelateria, gelati e semifreddi, consegna gratuita con spesa minima di 9 euro, via Pozzo Antico 116

– 3474488278, gelateria, gelati e semifreddi, consegna gratuita con spesa minima di 9 euro, via Pozzo Antico 116 Cartoleria Mosconi – 389/6189700 – 0362/627050, cartoleria, consegna gratuita, Corso Italia, 3 CENTRO

– 389/6189700 – 0362/627050, cartoleria, consegna gratuita, Corso Italia, 3 CENTRO Cartoleria Copia e Incolla – 339 5631409, via Novara, 4, consegna gratuita sopra i 10 euro Zona san Pietro e Paolo

– 339 5631409, via Novara, 4, consegna gratuita sopra i 10 euro Zona san Pietro e Paolo GIRAMICO – Antonio 3381925699, vendita online – attivo 7 giorni su 7, consegna entro le 24 h alimenti per cani e gatti

– Antonio 3381925699, vendita online – attivo 7 giorni su 7, consegna entro le 24 h alimenti per cani e gatti Vigano’ panetteria – 0362331014 – 3290436296 – robpane@alice.it, panetteria e pasticceria, piazza Conciliazione Centro

– 0362331014 – 3290436296 – robpane@alice.it, panetteria e pasticceria, piazza Conciliazione Centro Il forno dei Vigano’ – 0362331014 – 3290436296 – robpane@alice.it, panetteria, via Garibaldi 28

0362331014 – 3290436296 – robpane@alice.it, panetteria, via Garibaldi 28 Pizzeria del centro – 3498479863, pizzeria da asporto, via Pio XI 34

– 3498479863, pizzeria da asporto, via Pio XI 34 Alimentari f.lli Atzeni – 3473737150 Pier Luigi, consegna a domicilio prevalentemente per formaggi, latticini e salumi affettati, e eventualmente anche alimentari in genere, consegna gratuita spesa minima € 25.

– 3473737150 Pier Luigi, consegna a domicilio prevalentemente per formaggi, latticini e salumi affettati, e eventualmente anche alimentari in genere, consegna gratuita spesa minima € 25. Torrefazione Brasilia – consegna di caffè torrefatto , capsule COMPATIBILI. Telefono 0362 624267 dalle 9.00 alle 12.00 dalle 15. 00 alle 18.00 orario di negozio

– consegna di caffè torrefatto , capsule COMPATIBILI. Telefono 0362 624267 dalle 9.00 alle 12.00 dalle 15. 00 alle 18.00 orario di negozio Beer Counter – tel. 371/3185950 – birra – via Lombardia 58/a

tel. 371/3185950 – birra – via Lombardia 58/a Sig. Caldarola – 349.4635856, frutta e verdura. È in possesso di POS.

– 349.4635856, frutta e verdura. È in possesso di POS. Valentino Frutta – 3895165050, frutta e verdura fresca / ortaggi, consultabile sul sito valefrutta.it. consegna senza spese aggiuntive su tutto il territorio del comune e limitrofi

– 3895165050, frutta e verdura fresca / ortaggi, consultabile sul sito valefrutta.it. consegna senza spese aggiuntive su tutto il territorio del comune e limitrofi Caffè del Polo by BAREUROTAVERNA – 3334522777 – 0362 331179, fornitura di caffè capsule Vergnano e compatibili per macchine Nespresso e Lavazza, consegna gratuita, via Lavoratori Autobianchi 1 (polo tecnologico Brianza)

– 3334522777 – 0362 331179, fornitura di caffè capsule Vergnano e compatibili per macchine Nespresso e Lavazza, consegna gratuita, via Lavoratori Autobianchi 1 (polo tecnologico Brianza) OTTICA VISIONEVELIN – 0362.1974685, ottica, CORSO ITALIA 10 (aperto ogni mattina dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00 per riparazioni ed emergenze)

– 0362.1974685, ottica, CORSO ITALIA 10 (aperto ogni mattina dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00 per riparazioni ed emergenze) Bar Desio – 347/4810325 – 348/6721525, bottiglieria – birre artigianali, servizio vino e birra, via Lombardia, 6

– 347/4810325 – 348/6721525, bottiglieria – birre artigianali, servizio vino e birra, via Lombardia, 6 Gala Gelateria – 347/9786815, vaschette gelato – gelati, via Garibaldi, 70

– 347/9786815, vaschette gelato – gelati, via Garibaldi, 70 La Cascina Parmigiana – 3405893199, formaggi latticini alimentari, consegna a domicilio gratuita per spese superiori a 20 euro, attivo dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00. Gradita ordinazione su whatsapp con risposta di lettura messaggio e orario di consegna.

3405893199, formaggi latticini alimentari, consegna a domicilio gratuita per spese superiori a 20 euro, attivo dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00. Gradita ordinazione su whatsapp con risposta di lettura messaggio e orario di consegna. PANIFICIO NOVATI – 0362627036, via Pozzo Antico 9

– 0362627036, via Pozzo Antico 9 LA CASA DEL PANE – 0362301252, Corso Italia 73

“Un servizio indispensabile”

“Finalmente Regione, dopo tre settimane, si è attivata per promuovere l’estensione del servizio a tutto il territorio – commenta Jenny Arienti, Assessore comunale al Commercio. La nostra amministrazione, fin dai primissimi giorni dell’emergenza si è data da fare per garantire un servizio indispensabile, soprattutto per le persone che hanno più difficoltà a uscire per fare la spesa, come gli anziani. E’ un modo anche per sostenere il commercio al dettaglio, settore che come tanti altri vive i pesanti e drammatici effetti economici causati dall’epidemia. Per tutti, per famiglie, lavoratori, professionisti e imprese, c’è bisogno che il Governo predisponga al più presto l’indispensabile piano di sostegno economico”.

Le regole per la consegna a domicilio

La spesa a domicilio comprende i generi previsti dalla normativa vigente e prevede che gli operatori si impegnino a rispettare la correttezza delle transazioni con i clienti, per le quali restano gli unici responsabili. Anche per le consegne a domicilio continuano a valere le regole di igiene e prevenzione sanitaria: mantenere almeno un metro di distanza, privilegiare se possibile i pagamenti on line e con la prescrizione specifica per chi organizza l’attività di consegna a domicilio di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

