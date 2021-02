Consegnati a Monza e Vimercate oltre 5mila vaccini AstraZeneca

Vaccini AstraZeneca: sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Monza e Vimercate di 5.500 dosi.

Nuova distribuzione di vaccini AstraZeneca in Brianza

Nella giornata di oggi, sabato 27 febbraio, alcuni mezzi speciali di Poste Italiane, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere le loro destinazioni finali presso l’Ospedale San Gerardo e l’ASST di Vimercate.

In totale il Corriere Sda sta consegnando nelle regioni Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Trento, Bolzano, Calabria, Abruzzo, Marche 280.000 dosi AstraZeneca.

Le vaccinazioni agli anziani

Intanto le somministrazioni dei vaccini proseguono sul territorio regionale e provinciale.

Nella giornata di ieri, giovedì 25 febbraio, in Lombardia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ 7.094 anziani a cui si aggiungono i 409 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 7.503 dosi somministrate agli over 80.

Dall’inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, fa sapere Regione Lombardia in una nota, sono state somministrate complessivamente a questa categoria di cittadini 38.707 dosi. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 5.102 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 12.605 dosi di vaccino anti-Covid.

Somministrazioni in Brianza

Per quanto riguarda il territorio della Brianza ieri, agli anziani, sono stati somministrati in totale 1069 vaccini, di cui 743 agli over 80, 326 agli under 80 a cui si somma la somministrazione della seconda dose a 21 soggetti.