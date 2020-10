Consegnato il Gelso d’oro di Agrate ai benemeriti

Cerimonia speciale quest’anno per la consegna del Gelso d’oro ad Agrate che ha visto premiati l’Asd Basket Agrate e simbolicamente tutti i cittadini agratesi.

La consegna del Gelso d’oro

E’ stata una cerimonia speciale quella per la consegna del Gelso d’oro in quest’anno dove il Covid ha sconvolto le comunità fra cui anche quella agratese. Il sindaco Simone Sironi ha consegnato quest’anno il riconoscimento nel piazzale di fronte al palazzo comunale per poter rispettare le norme di distanziamento legato alla pandemia. A salire per primi sui gradini della piazza sono stati i dirigenti Asd basket Agrate che hanno festeggiato i 50 anni della società di pallacanestro del paese. A ricevere il premio il presidente Paolo Ferrario e i precedenti presidenti della storica società.

Un Gelso d’oro per tutta la comunità

La seconda benemerenza è stata dedicata a tutti i cittadini di Agrate e a chi è scomparso durante l’epidemia di Covid che ha colpito duramente anche la comunità brianzola. Molti gli agratesi che in prima persona si sono spesi per il volontariato aiutando i più deboli e molti quelli che lavorando nella sanità hanno combattuto in prima persona. Il Gelso è stato consegnato simbolicamente a tre fratellini, Gioele, Enea e Gioia, che sono stati i primi, durante la pandemia, ad inviare un disegno con un messaggio di speranza al sindaco. Disegni appesi sulla vetrata del palazzo comunale insieme a tutti gli altri ricevuti.

Il primo cittadino ha voluto anche ricordare tutti gli agratesi che in questi mesi hanno perso la vita a causa della pandemia.

Un premio speciale anche per l’università

Il primo cittadino ha infine consegnato un premio speciale per l’Università del tempo libero che quest’anno ad Agrate ha raggiunto i 20 anni di attività. A ricevere il premio sono stati cinque iscritti che da 20 anni seguono le lezioni dell’università che permette a tutti i cittadini di approfondire diverse materie.

TORNA ALLA HOME PAGE