Consigliere comunale trova un portafoglio per strada e lo restituisce

Ha trovato un portafoglio per strada, a Briosco, e lo ha consegnato ai Vigili. Apparteneva a un muratore residente nel Bresciano, tornato a stretto giro in possesso di documenti e banconote. Protagonista del gesto di civiltà il consigliere comunale di maggioranza Enzo Formenti.

Trova il portafoglio e lo restituisce

Formenti – consigliere comunale di maggioranza, incaricato a Commercio, Industria, Ecologia e Ambiente – si trovava a bordo del suo camion per la consegna di acqua e bibite nelle case del paese quando in via Verdi, all’altezza del cimitero di Briosco, ha notato il portafoglio in mezzo alla strada. Si è fermato, lo ha raccolto e ha raggiunto il vicino comando della Polizia locale di via Roma. Grazie ai documenti all’interno del borsello, gli agenti sono risaliti al proprietario che era passato per Briosco per motivi di lavoro. Il muratore bresciano ha così recuperato il portafoglio e tutto il suo contenuto: documenti ma anche tessera bancomat e 50 euro in contanti.

