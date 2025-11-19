Consumo di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi: controlli e sequestri

A Cesano Maderno continuano le attività della Polizia Locale che, nell’ambito del Progetto parchi e stazioni Groane 2025, ha effettuato nei giorni scorsi controlli sul territorio anche con l’ausilio dell’unità cinofila.

Consumo di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi

Il servizio si è concentrato in particolare nei parchi cittadini, nelle aree del centro e in quelle limitrofe alla stazione ferroviaria. Sono state nove le persone identificate durante i controlli. Il cane molecolare ha permesso di rinvenire, addosso a due ragazzi controllati nel centro cittadino, 23 grammi di hashish da loro recentemente acquistata. I due, entrambi minorenni, sono stati accompagnati dagli agenti al Comando di via Fermi per gli atti di rito e i test strumentali sulla sostanza stupefacente. Ai genitori, convocati anch’essi in Comando, sono stati notificati le sanzioni, i verbali di sequestro della sostanza e gli esiti degli accertamenti tecnici.

Abbandonano la droga e scappano

In prossimità della stazione, inoltre, è stato rinvenuto altro quantitativo di droga e uno spinello: lo hanno abbandonato ignoti che si sono dati alla fuga poco prima dell’arrivo degli agenti.

Gli operatori della Polizia Locale guidati dal comandante Gabriele Caimi nei giorni scorsi hanno anche fermato e identificato altri due giovani nel Parco di via Romagnosi a Binzago: a seguito di ispezione, addosso ai due, entrambi maggiorenni, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente che è stata sequestrata.

Dal Comune fanno sapere che l’assessora alla Sicurezza, Donatella Migliorino, ha espresso un particolare ringraziamento alla Polizia Locale per il lavoro fatto.