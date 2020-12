Negli ultimi 7 giorni, il numero dei contagi a Seveso è aumentato di 150 unità. Lo riferisce l’Amministrazione comunale che ha ricevuto gli ultimi dati relativi all’emergenza Covid dalla Prefettura.

Contagi a Seveso: 150 positivi in più nell’ultima settimana

Il totale dei contagiati è così salito a 1290 casi, di cui 252 sono attualmente assistiti a domicilio e 760 sono guariti. Nell’ultima settimana non si sono registrati decessi.

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nell’ultima settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 1 alunno della scuola primaria Enrico Toti, la cui classe è stata posta in isolamento domiciliare.

“Continuate a rispettare le regole”

“Nonostante i dati trasmessi dalla Prefettura registrino una tendenza al miglioramento della situazione emergenziale, e in funzione del passaggio da ieri in “arancione ” – fa sapere l’Amministrazione comunale in una nota – si raccomanda di proseguire nelle buone pratiche per contrastare e contenere il contagio da “coronavirus”: lavarsi spesso le mani, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare le strette di mano e gli abbracci, usare la mascherina, evitare luoghi affollati. Proprio per la continua scoperta di casi di contagio, si invita a limitare comunque le uscite consentite dai decreti e dalle ordinanze dei vari Enti di

governo e a essere prudenti in occasione di tutti i necessari spostamenti”.

I controlli

Proseguono intanto i controlli da parte degli agenti della Polizia locale che hanno intensificato i servizi sul territorio proprio per far rispettare le misure di contenimento della diffusione del virus. Nell’ultima settimana di pattugliamento sono state controllate 25 persone e 14 tra attività ed esercizi, non rilevando infrazioni.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 7

dicembre 2020.

