Contagi in aumento a Seveso: in una settimana +46 positivi. Al momento ci sono anche tre classi in quarantena.

Contagi in aumento a Seveso

Cresce il numero dei nuovi positivi a Seveso. In base agli ultimi dati forniti da Ats Brianza negli ultimi sette giorni sono state riscontrate 46 nuove positività al virus Covid 19. L’Amministrazione comunale conferma inoltre che tra i i 1.575 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 71 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.475 sono guariti (in 18 nell’ultima settimana).

Tre classi in quarantena

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nell’ultima settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 1 alunno della scuola primaria Carlo Collodi, di 1 alunno della scuola primaria Enrico Toti e di 1 alunno della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani, le cui classi sono state poste in isolamento domiciliare (quarantena) con l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.

Intanto, il servizio di pre-scuola presso la scuola “Toti” di Baruccana, sospeso cautelativamente dallo scorso 3 febbraio, è ripreso regolarmente oggi con le consuete modalità e nel rispetto dei protocolli attivati per prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 22

febbraio 2021.