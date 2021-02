Contagi in aumento, sono nove le classi in isolamento

Crescono i positivi a Concorezzo e anche la scuola riflette l’andamento del contagio. Sono nove le classi in isolamento, come rivelato dal sindaco Mauro Capitanio.

Il punto della situazione

Torna a salire la curva dei positivi a Concorezzo, anche se fortunatamente negli ultimi giorni si è registrato un rallentamento della corsa del contagio. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Mauro Capitanio, che ha anche spiegato come siano nove le classi in isolamento.

“Nel mese di Febbraio abbiamo registrato una crescita del numero di nuovi positivi che nell’ultima settimana ha leggermente frenato la sua corsa – sottolinea il borgomastro – Ad oggi (venerdì 19 febbraio, ndr) abbiamo 59 concorezzesi positivi, 30 persone in sorveglianza attiva (esclusi i parenti in isolamento per contatto con conviventi positivi). Tre i decessi nel 2021. Abbiamo 5 classi della scuola primaria (3 del plesso di via Ozanam più 2 del plesso di via Marconi) e 4 sezioni della scuola dell’infanzia (3 in quella di piazza Falcone e Borsellino più 1 in via Verdi) in isolamento. Responsabilità e sicurezza, sempre”.

La somministrazione del vaccino

Capitanio ha annunciato anche l’inizio della somministrazione del vaccino agli Over 80, come sta accadendo in tutti i Comuni della Lombardia. Ricordiamo che per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito http://www.vaccinazionicovid.servizirl.it. Per la registrazione servono la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) e un numero di cellulare per ricevere la conferma della registrazione e le informazioni su luogo, data e ora dell’appuntamento.