Contagiato un medico di Biassono

Anche a Biassono un caso di Coronavirus. Si tratta di una donna, medico che lavora in un ospedale della zona.

Primo caso di Coronavirus a Biassono

E’ di questa mattina, giovedì 12 marzo 2020, la notizia di un caso di positività anche in paese. A confermarlo è direttamente il sindaco Luciano Casiraghi. In quarantena anche il dottor Maurizio Pedrazzini, medico di base, con studio in via Mazzini, dove è stato affisso un cartello con scritto: “Sono in isolamento fino al 22 marzo e quindi l’ambulatorio rimarrà chiuso”.

Il messaggio del borgomastro alla cittadinanza

“Cari concittadini, l’Italia e noi con essa, stiamo vivendo un momento difficile che richiede da parte di tutti grande disponibilità e senso del dovere. Oggi più che mai dobbiamo comprendere quanto sia importante il senso dello Stato, l’unità della Patria, l’importanza del rispetto delle regole e quanto utile sia stato per me il servizio di leva e quanto lo sarebbe ancora per i nostri giovani. Proprio per questi valori vorrei che si ripristinasse l’art. 52 della Costituzione Italiana (la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge).