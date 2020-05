Contagio: i dati dell’ultima settimana Comune per Comune. Si registra un ulteriore rallentamento, ma ci sono ancora quattro Comuni che salgono in doppia cifra.

Contagio: i dati dell’ultima settimana

Burago Molgora e Mezzago sono senza contagi ormai da quattro settimane. Nella nostra Provincia sono quelli che stanno meglio, ce ne sono però anche molti altri dove la curva del contagio è scesa molto velocemente, centri dove nelle ultime settimane i contagi si possono contare sulle dita di una mano. La scorsa settimana, rispetto alla precedente, i centri che non avevano registrato nuovi casi erano 16, questa settimana sono 15, abbastanza stabili quindi, ma nel complesso i contagi sono decisamente diminuiti. Ne avevamo contati infatti 220 in più sabato scorso, mentre stavolta sono soltanto 156.

Qualche Comune preoccupa ancora

Come accennato c’è però ancora qualche Comune anche questa settimana dove il contagio è salito a doppia cifra Monza, il che è comprensibile visti i suoi 120mila abitanti e oltre, ma anche Lissone, e Carate. Proprio Carate, complici i tamponi effetuati in una Rsa, nelle ultime due settimane ha registrato ben 79 contagi, 53 +17 negli ultimi sette giorni.

Una situazione in continuo miglioramento

La situazione è in continuo miglioramento e con ogni probabilità migliorerà ancora la prossima settimana, la speranza è che non si impenni la curca dei contagi sul finire di maggio, quando potrebbero esserci le ripercussioni delle aperture legate all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che da lunedì 18 maggio ha riaperto diverse attività e consentito maggiori spostamenti all’interno della nostra regione.

Anche per questo si ripetono gli inviti degli amministratori ad evitare assembramenti e ad utilizzare le mascherine, un appello in tal senso, diretto soprattutto ai giovani, lo ha fatto anche il Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani, per non vanificare gli sforzi fatti sin qui.

Qui mettiamo a raffronto i contagi di domenica 26 aprile, sabato 9 , sabato 16 e di ieri, sabato 23 maggio. Come si può notare nel primo raffronto (su due settimane) i contagi sono aumentati complessivamente di 576 unità, nel secondo, su una sola settimana, di 220, sceso nell’ultimo raffronto a un +156. Il rallentamento indubbiamente c’è ma è altrettanto vero che c’è ancora qualche rischio.

Contagio: i dati Comune per Comune

Comune domenica 26/4 sabato 9/5 sabato 16/5 sabato 23/5

Agrate 74 87 (+13) 89 (+2) 90 (+1)

Aicurzio 8 9 (+1) 9 (-) 10 (+1)

Albiate 20 22 (+2) 22 (-) 22 (-)

Arcore 100 111 (+11) 112 (+1) 112 (-)

Barlassina 35 42 (+7) 42 (-) 42 (-)

Bellusco 55 59 (+4) 60 (+1) 61 (+1)

Bernareggio 65 69 (+4) 71 (+2) 73 (+2)

Besana 101 137 (+36) 139 (+2) 143 (+4)

Biassono 73 88 (+15) 93 (+5) 93 (-)

Bovisio M. 55 61 (+6) 64 (+3) 65 (+1)

Briosco 21 22 (+1) 25 (+3) 26 (+1)

Brugherio 218 228 (+10) 235 (+7) 242 (+7)

Burago M. 10 10 (-) 10 (-) 10 (-)

Busnago 30 85 (+55) 87 (+2) 88 (+1)

Camparada 6 7 (+1) 7 (-) 7 (-)

Caponago 32 36 (+4) 36 (-) 37 (+1)

Carate 95 101 (+6) 154 (+53) 171 (+17)

Carnate 44 48 (+4) 49 (+1) 50 (+1)

Cavenago 54 57 (+3) 58 (+1) 60 (+2)

Ceriano L. 15 21 (+6) 22 (+1) 23 (+1)

Cesano M. 177 197 (+20) 206 (+9) 212 (+6)

Cogliate 16 28 (+12) 30 (+2) 31 (+1)

Concorezzo 91 96 (+5) 99 (+3) 104 (+5)

Cornate 50 54 (+4) 60 (+6) 62 (+2)

Correzzana 7 9 (+2) 9 (-) 9 (-)

Desio 194 279 (+85) 290 (+11) 302 (+12)

Giussano 136 171 (+35) 176 (+5) 179 (+3)

Lazzate 33 38 (+5) 40 (+2) 40 (-)

Lentate 44 46 (+2) 48 (+2) 49 (+1)

Lesmo 50 52 (+2) 52 (-) 53 (+1)

Limbiate 161 173 (+12) 178 (+5) 182 (+4)

Lissone 219 227 (+8) 237 (+10) 249 (+12)

Macherio 29 31 (+2) 31 (-) 33 (+2)

Meda 67 82 (+15) 83 (+1) 87 (+4)

Mezzago 28 28 (-) 28 (-) 28 (-)

Misinto 17 18 (+1) 19 (+1) 20 (+1)

Monza 909 995 (+86) 1033 (+38) 1064 (+30)

Muggiò 99 104 (+5) 106 (+2) 110 (+4)

Nova M. 127 140 (+13) 141 (+1) 145 (+4)

Ornago 24 26 (+2) 26 (-) 27 (+1)

Renate 24 25 (+1) 27 (+2) 27 (-)

Roncello 27 28 (+1) 28 (-) 28 (-)

Ronco B. 22 23 (+1) 23 (-) 23 (-)

Seregno 222 236 (+14) 247 (+11) 252 (+5)

Seveso 68 77 (+9) 78 (+1) 80 (+2)

Sovico 23 25 (+2) 26 (+1) 26 (-)

Sulbiate 14 14 (-) 15 (+1) 15 (-)

Triuggio 27 29 (+2) 31 (+2) 31 (-)

Usmate 30 34 (+4) 35 (+1) 36 (+1)

Varedo 57 63 (+6) 65 (+2) 66 (+1)

Vedano 47 52 (+5) 52 (-) 53 (+1)

Veduggio 31 32 (+1) 34 (+2) 35 (+1)

Verano 36 37 (+1) 37 (-) 37 (-)

Villasanta 68 72 (+4) 72 (-) 74 (+2)

Vimercate 184 204 (+20) 219 (+15) 224 (+5)

TOTALE 4.469 5.045 (+576) 5.265 (+220) 5.421 (+156)

