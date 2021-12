Contatore in fiamme, il proprietario di casa si ustiona

Vimercate

L'intervento di ambulanza e Vigili del fuoco nel centro storico.

Si è ustionato ad una mano nel tentativo di spegnere le fiamme divampate dal contatore dell'energia elettrica di casa.

Nel centro storico di Vimercate

E' accaduto all'ora di pranzo di ieri, mercoledì 8 dicembre, nel pieno centro di Vimercate. L'allarme è scattato poco dopo le 13 lungo via Cavour, nel caseggiato al civico 99, proprio accanto all'imbocco del ponte di San Rocco.

Sul posto nel giro di pochi minuti si sono portati due mezzi dei Vigili del fuoco di Vimercate, uno di Monza e un'ambulanza.

In ospedale con ustioni ad una mano

I sanitari hanno soccorso il proprietario di casa che, come detto, nel tentativo di spegnere le fiamme ha riportato ustioni ad una mano. E' stato quindi trasferito in ospedale. Ai Vigili del fuoco il compito di mettere in sicurezza il contatore e l'appartamento.

Strada chiusa

Per consentire le operazioni di di soccorso il ponte è stato chiuso in entrambe le direzioni. Interdetto anche il transito lungo via Cavour dall'intersezione con via Sant'Antonio.