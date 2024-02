Mobilitazione questa mattina, martedì 20 febbraio, intorno alle 10.45, in via Cadorna a Meda per un contatore che ha preso fuoco.

Contatore prende fuoco, intervengono i Vigili del fuoco

Probabilmente a causa di un sovraccarico di corrente elettrica dal contatore di una piadineria sono scaturite delle fiamme. Immediatamente sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale, impegnati in un posto di controllo a poca distanza, e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

I clienti della piadineria sono usciti dal locale per assistere alle operazioni di spegnimento. In breve tempo fortunatamente le fiamme sono state domate e l'area messa in sicurezza.