Contrasto al gioco d'azzardo: multa a quattro esercenti

Nova Milanese campagna di controlli sulle slot machines, la Polizia Locale ha multato quattro esercenti che non avevano rispettato la fascia oraria in cui gli apparecchi devono restare spenti.

Attività di controllo per il contrasto del gioco d'azzardo

Il comando di Nova Milanese ha avviato un’attività di controllo mirata alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo. Gli accertamenti in corso riguardano la verifica delle autorizzazioni all’esposizione dello slot machines e al rispetto degli orari consentiti per giocare. Durante i controlli effettuati nei giorni scorsi gli operatori del comando di via Villoresi hanno scoperto che in quattro locali gli apparecchi erano accesi in orario vietato.

Mancato rispetto delle fasce orarie consentite per quattro locali

Le fasce orarie per l’utilizzo di slot e videolottery sono disciplinati da una normativa generale che può essere poi rivista con provvedimenti a livello locale; sono previsti alcuni orari fissi in cui gli apparecchi devono restare spenti, nel caso di Nova Milanese dalle 8,30 alle 11,30, dalle 14 alle 16 e dalle 21 alle 23. Non avendo rispettato la normativa, i quattro esercenti dovranno ora pagare una multa di 150 euro: l’importo è tale perché si tratta della prima sanzione di questo genere ma se dovesse accadere nuovamente la cifra salirà e, dopo la terza multa, si rischia la sospensione dell’attività.