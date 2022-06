Contrasto alla "malamovida", sabato movimentato per i Carabinieri di Seregno. Serata ricca di interventi, tra auto controllate, sanzioni elevate e un furto sventato.

I dati degli interventi

Quello appena trascorso è stato un sabato sera decisamente movimentato per i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Nelle scorse ore, infatti, i militari sono stati protagonisti di numerosi interventi nei 16 Comuni di competenza (Seregno, Besana, Renate, Veduggio, Correzzana, Giussano, Briosco, Verano, Carate, Albiate, Meda, Seveso, Barlassina, Lentate, Lazzate e Misinto): 22 i Carabinieri impiegati in un servizio di controllo straordinario del territorio volto alla prevenzione e al contrasto delle condotte riconducibili alla "malamovida". In attuazione delle direttive operative del Comando provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza, sono state controllate 240 persone, 125 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Fari puntati su Seregno

A Seregno, tra le aree oggetto di particolare attenzione, sono state individuate le strade del centro, i parchi e la stazione ferroviaria, in prossimità della quale sono state rinvenute in stato di abbandono alcune dosi di hashish e marijuana. Ma non solo. Sempre a Seregno, un noto pregiudicato 44enne siciliano da tempo residente a Carate, sottoposto all'affidamento in prova e privo di patente poiché revocata da sette anni, è stato colto alla guida della Citroen C4 della moglie e sanzionato con una multa da 5.100 euro.

Furto sventato a Besana

Militari attivi anche a Besana. I Carabinieri, infatti, hanno colto in flagranza e denunciato in stato di libertà per tentato furto in concorso due cittadini tunisini di 29 e 36 anni, residenti a Desio. I due erano intenti a rubare dei materiali dalla piattaforma ecologia di via Matteotti. In generale, non sono emerse particolari irregolarità.