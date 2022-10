Operazione di contrasto alla spaccio a Desio. A portarla a termine negli ultimi giorni sono stati gli agenti della Polizia locale

Contrasto allo spaccio, scattano i controlli tra i giovani

A seguito di alcune segnalazioni ricevute, gli agenti hanno effettuato dei controlli tra alcuni giovani che si trovavano nei pressi del palazzo INPS in via Roggia Traversi.

Sul posto sono intervenuti dapprima degli agenti in abiti civili poi è stato richiesto il supporto di perosnale in divisa per identificare in sicurezza i giovani.

Quattro i giovani controllati: tre maggiorenni e un minorenne, tutti assuntori di sostanze stupefacenti. Uno di loro è stato anche trovato in possesso di un involucro trasparente con all’interno sostanze della famiglia della cannabis.

Segnalati alla Prefettura

I ragazzi controllati sono stati poi accompagnati presso gli Uffici di via Partigiani d’Italia per gli accertamenti di rito, procedendo alla contestazione di sanzione per il possesso e l’uso personale di sostanza stupefacente con segnalazione alla Prefettura di Monza per i successivi provvedimenti. Il minorenne è stato affidato ai genitori i quali sono stati informati dell’accaduto.