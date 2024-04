Weekend di Pasqua dedicato al controllo del territorio per i Carabinieri della Compagnia di Vimercate che hanno effettuato un servizio straordinario a Carnate, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, volto alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa.

Controlli a Carnate: identificate 30 persone e denunciato un 22enne

Sono state identificate 30 persone, fermati e controllati 20 autoveicoli in transito e, unitamente ai Carabinieri del N.A.S. di Milano, gli agenti hanno effettuato un controllo in due attività di ristorazione della zona allo scopo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari di settore.

Al termine del controllo, sono state elevate sanzioni amministrative per l’importo complessivo di 4.000 euro: 2.000 euro nei confronti del titolare di un ristorante di Cornate d’Adda per accertate violazioni attinenti l’utilizzo di locali non autorizzati, carenze igienico-sanitarie e personale non formato; 2.000 euro nei confronti di un bar sito nei pressi della Stazione ferroviaria di Carnate per violazioni connesse alle procedure di autocontrollo, inerenti all’etichettatura dei prodotti.

Sempre a Carnate è stato deferito in stato di libertà un ventiduenne italiano residente nel comune, per guida in stato di ebbrezza alcolica. I Carabinieri sono intervenuti lungo la s.p. 342, dove l’autovettura condotta dal 22enne era autonomamente uscita fuori dalla carreggiata, abbattendo un cartello segnaletico, andando poi a collidere contro il muro di cinta di un edificio, danneggiandolo. Il conducente, sottoposto all'accertamento dell’alcolemia mediante etilometro, è risultato positivo con un tasso pari a 1,46 g/l. La patente di guida è stata ritirata.