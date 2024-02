Controlli a Desio, la Polizia Locale trova due irregolari in una cascina fatiscente. Gli stranieri non avevano con sé i documenti, di conseguenza gli agenti li hanno accompagnati in Questura.

Controlli in una cascina fatiscente

Intervento della Polizia Locale al confine con Cesano Maderno. Gli agenti hanno effettuato i controlli in seguito a una segnalazione di presenze sospette all’interno di una cascina fatiscente, situata in una zona periferica della città. Una volta sul posto, gli uomini della Polizia Locale all'interno hanno trovato delle persone. Come prima cosa hanno verificato che non vi fossero dei reati in corso.

Diffida ai proprietari

Nella cascina fatiscente c'erano due persone di nazionalità straniera, sprovviste di documenti e di permesso di soggiorno, che sono poi state accompagnate in Questura per l'identificazione. Successivamente sono stati contattati i proprietari dell’immobile, ai quali è stata inviata una diffida scritta con la richiesta di provvedere a tutte le operazioni di manutenzione e di gestione della messa in sicurezza dell'area. E' stato chiesto anche di chiudere di tutti gli accessi, proprio per evitare ulteriori intrusioni e situazioni illecite.