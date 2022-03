Polizia di Stato e Polizia locale

Nel corso del fine settimana in città cinquanta persone controllate e sei locali sottoposti a verifiche.

Proseguono i controlli del personale della Questura di Monza e Brianza. Durante lo scorso fine settimana i servizi straordinari disposti dal Questore si sono concentrati nelle zone di Seveso e Monza.

Controlli a Seveso

In particolare il personale della Questura, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e del Comando della Polizia locale di Seveso e con della Polizia locale ed Annonaria di Monza, ha svolto mirati controlli nelle due aree cittadine e in alcuni locali.

A Seveso, i servizi, caratterizzati anche da posti di controllo in corrispondenza di alcuni snodi stradali di rilievo (Stazione Ferroviaria e Corso Garibaldi) hanno interessato le aree di Frazione Barrucana, via Redipuglia (area mercantile) e via Silvio Pellico: sono state controllate 85 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, 16 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Durante le verifiche presso la Stazione Ferroviaria un cittadino albanese di 52 anni, gravato da precedenti per furto e inosservanza di provvedimenti della Pubblica Autorità, irregolare sul territorio è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Controlli a Monza: sanzionati i titolari di due locali e un cliente

A Monza invece il servizio di controllo ha riguardato le aree del centro cittadino interessate dalla presenza di locali della cosiddetta movida più volte segnalati dalla cittadinanza come luoghi di aggregazione di giovani che recano disturbo alla quiete pubblica: cinquanta le persone controllate e sei i locali sottoposti a verifiche.

In particolare, nel corso di controlli ad un locale in via Vittorio Emanuele II è stato sanzionato un avventore, poiché privo del green pass imposto dalle vigenti normative, e il titolare, avendo omesso di vigilare sul possesso del predetto titolo di accesso; inoltre, nel corso di controlli in un pub in via Cavallotti è stato sanzionato il titolare per aver omesso di affiggere la prescritta cartellonistica indicante il numero.

Altri controlli in piazza Trento e Trieste e in piazza Castello

Inoltre il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante, ha effettuato un controllo in Piazza Castello nei confronti di due giovani originari del Bangladesh, uno dei quali è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente (hashish), destinata ad uso personale. Gli è stato pertanto contestato l’illecito amministrativo, oltre ad essere stato segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative previste dalla legge.

Infine un equipaggio della Squadra Volanti, ha sottoposto a controlli un gruppo di giovani in piazza Trento e Trieste. Uno di questi, un diciassettenne di origini egiziane, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico. Accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti è stato poi affidato alle cure del padre.