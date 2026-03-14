Controlli a tappeto: duecento persone identificate dalla Polizia di Stato

Agenti al lavoro ieri, venerdì, tra Monza e Carnate. Trovati droga e cibi irregolari sugli scaffali dei negozi

Controlli a tappeto tra Monza e Carnate da parte degli agenti della Polizia di Stato di Monza e della Brianza. Quasi duecento le persone identificate nella giornata di ieri, venerdì 13 marzo. Sotto la lente anche diverse attività commerciali.

Stazioni ferroviarie e centro città sotto la lente

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della provincia. Nella giornata di ieri, l’attività si è concentrata nei comuni di Monza e Carnate, con particolare attenzione alle zone delle stazioni ferroviarie e del centro cittadino.

Ai controlli hanno partecipato equipaggi della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Monza e della Brianza, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, personale della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, nonché una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato. Al lavoro anche Ats Monza e Brianza per le verifiche all’interno degli esercizi commerciali.

Monza: 7 minori controllati

A Monza i controlli si sono concentrati nell’area della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe del centro cittadino. Complessivamente sono state identificate 50 persone, di cui 23 cittadini extracomunitari e 7 minori, mentre 10 veicoli sono stati sottoposti a controllo.

Nel corso del servizio sono stati inoltre effettuati controlli agli avventori di esercizi pubblici situati nei pressi della stazione ferroviaria, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto a situazioni di degrado urbano.

Carnate: droga e alimenti irregolari

Parallelamente, nel comune di Carnate, la Polizia di Stato ha operato nell’area della stazione ferroviaria e nelle zone limitrofe. Sono state 143 le persone identificate, di cui 38 con precedenti di polizia, e 8 i veicoli controllati. Verifiche inoltre in 4 esercizi commerciali.

Sono state elevate 5 sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale con contestuale sequestro della droga, e 2 sanzioni amministrative da parte di Ats Monza e Brianza per violazioni di natura sanitaria, in particolare per la commercializzazione di prodotti alimentari privi di etichette europee. A carico dei negozianti pizzicati, una sanzione pecuniaria di 4.500 euro.

Sono tutte attività organizzate nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato, sulla base di quanto definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzati a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e a garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane più frequentate.