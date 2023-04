Controlli al mercato di Seregno, sanzionati tre nomadi. Oltre all'attività mattutina, alla sera gli agenti della Polizia Locale hanno fermato trenta veicoli.

Controlli al mercato

Nella mattinata di sabato 22 aprile 2023 il nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale si è dedicato alla sicurezza dell'area mercatale. Dopo un attenta osservazione, gli agenti hanno notato che un uomo importunava gli automobilisti che lasciavano le auto in sosta. Il soggetto era particolarmente pressante nelle richieste di denaro. La stessa attività molesta era svolta, nell'area del mercato, da altri due soggetti, di cui un 17enne.

Tre nomadi sanzionati, uno anche allontanato

Gli agenti della Polizia locale hanno identificato le tre persone, cittadini rumeni provenienti da un campo nomadi del milanese. I tre sono stati sanzionati amministrativamente con il nuovo regolamento di polizia urbana. Per uno di loro è scattato anche l'ordine di allontanamento.

Sanzionato un esercizio commerciale

Durante la giornata è stato sanzionato un esercizio commerciale che somministrava bevande alcoliche in modo irregolare.

Alla sera controllati trenta veicoli

Ieri sera, la Polizia Locale era in campo con più pattuglie per garantire più sicurezza in città. Un occhio rivolto alle aree centrali della città e uno alle periferie. Trenta i veicoli controllati e quaranta le persone identificate. Con queste ultime, vengono superate le 1500 identificazioni nel corso del controllo del territorio nell'anno 2023. Diversi gli interventi effettuati per segnalazioni di schiamazzi e per la presenza di adulti nel nuovo gioco della Porada (galeone). Gli accessi alla città sono stati monitorati con i sistemi di lettura targhe: i veicoli in transito erano regolari. Il sistema in uso al Corpo di Polizia Locale ha registrato il passaggio di oltre 12 milioni di veicoli in questi primi 4 mesi dell'anno. Nell'ultima giornata il sistema ha registrato 130mila accessi.

Già le prime segnalazioni agli agenti di quartiere

Nel frattempo, è partita l'attività della polizia di prossimità: gli agenti di quartiere hanno già ricevuto molte segnalazioni, una ventina sono già state evase. Gli esposti spaziano dell'evasione dell'obbligo scolastico di minori alle proposte dei cittadini sulla modifica alla viabilità sino alla detenzione irregolare di bestiame.