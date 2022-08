Nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 agosto, un equipaggio della Polizia Locale di Desio si è recato in via Bramante da Urbino per verificare che non ci fossero intrusi nell'area dell'ex Centro stile, così come previsto dall'ordinanza sindacale recentemente adottata per arginare il degrado ed evitare episodi illeciti nell’immobile in zona San Giorgio. Intrusi non ce n'erano, ma gli agenti hanno sorpreso uno spacciatore.

Controlli all'ex Centro stile, la Polizia Locale ferma uno spacciatore

Nei giorni scorsi, alcuni residenti avevano segnalato al Comando di via Partigiani d'Italia presenze sospette nell'area di piazza Giotto. La pattuglia della Polizia Locale ha quindi effettuato dei controlli approfonditi. Gli agenti sono riusciti a cogliere in flagrante uno spacciatore di sostanze stupefacenti intento a confezionare dosi di cocaina. L'uomo è stato perquisito. Addosso 10 dosi di cocaina e 400 euro in contanti.

Nei guai un trentenne marocchino

La droga e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro, così come il telefono cellulare dello spacciatore. L'indagato è stato fermato e portato al Comando della Polizia Locale. I successivi accertamenti hanno consentito di identificarlo. Si tratta di un marocchino di 30 anni, irregolarmente sul territorio, con numerosi precedenti di polizia, destinatario di un divieto di dimora sul territorio di Desio (era stato recentemente arrestato per aver commesso lo stesso reato).