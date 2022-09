Nuovi controlli all'interno dell'area ex Snia di Varedo. In particolare i Carabinieri della Compagnia di Desio, anche a seguito di diverse segnalazioni arrivate da parte dei cittadini, hanno effettuato nei giorni scorsi diversi controlli nell'area dismessa.

Controlli all'interno dell'ex Snia, arrestati due spacciatori

I cittadini in particolare avevano indicato alcuni movimenti in ingresso e in uscita di alcuni senzatetto. A seguito dell'attività di controllo eseguita all'interno dei padiglioni della struttura, i militari hanno proceduto all'arresto di due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Inoltre due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per analoghi reati e violazioni interenti alla legge sull'immigrazione. Altri quattro soggetti sono stati segnalati all'autorità competente per l'emissione del foglio di via obbligatorio.

I servizi di controllo nell'area, che un tempo era divenuta una tra le più importanti piazze di spaccio della Brianza mentre oggi gli episodi di fruizione da parte di abusivi e pusher sono più sporadici soprattutto grazie all'azione preventiva dell'Arma, verranno sicuramente svolti anche nelle prossime settimane anche a seguito delle richieste che sono state recapitate al Comando della locale stazione.

(foto archivio)