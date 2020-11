Controlli anti-assembramento, quattordici sanzioni

Controlli anti-assembramento, a Desio quattordici sanzioni in una settimana. Un intervento voluto dall’Amministrazione comunale per limitare il diffondersi del coronavirus.

Impegnati gli agenti della Polizia Locale

Proseguono i controlli contro gli assembramenti, in particolar modo dei giovanissimi, che vedono da settimane impegnati sul territorio gli agenti della Polizia Locale cittadina. Il monitoraggio riguarda in particolare alcuni punti sensibili del centro, ma anche la zona del PalaDesio, le aree nelle vicinanze della Coop e piazza Don Giussani. Punti da cui sono arrivate le maggiori segnalazioni.

Controllati anche gli esercizi pubblici

In una settimana le sanzioni sono state quattordici. In linea con le restrizioni previste negli ultimi Dpcm, gli agenti della Polizia Locale desiana sono stati impegnati anche nel controllo degli esercizi pubblici, per verificare che le restrizioni previste vengano rispettate in particolare da bar e ristoranti.