Controlli anti Covid a Limbiate: chiusi un bar e un parrucchiere. Scoperto anche un pranzo in giardino con 10 persone

Controlli anti Covid a Limbiate: chiusi un bar e un parrucchiere. Scoperto anche un pranzo in giardino tra 10 persone. Il bilancio dell’attività degli agenti di Polizia locale nell’ultima settimana.

Controlli anti Covid a Limbiate

Nella settimana dal 18 al 24 gennaio, il comando della Polizia Locale di Limbiate, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza anti COVID 19, ha effettuato una serie di controlli mirati. In particolare sono state eseguite diverse ispezioni presso gli esercizi pubblici, dislocati nel territorio comunale (34 in totale).

A seguito dei controlli è stata disposta la chiusura di due esercizi pubblici, un bar in località Villaggio Giovi e l’attività di un parrucchiere: in entrambi i casi gli avventori erano senza mascherina e, per quanto riguarda il bar, è stato rilevato anche l’assembramento dei clienti all’interno.

In dieci pranzano in giardino senza mascherine

I controlli che hanno riguardato il territorio, hanno portato alla verifica su 223 persone e a sanzionare 24 soggetti per violazione del Dpcm. In particolare, sabato 23 gennaio è stato rilevato, presso un terreno privato, un assembramento di 10 persone, intente a pranzare insieme senza distanziamento né dispositivi di protezione individuale.

Assembramenti

Nel tardo pomeriggio di sabato l’attività degli agenti si è rivolta al contrasto del fenomeno di assembramenti giovanili: in zona centro sono stati accertati due assembramenti distinti, che hanno portato alla contestazione di otto violazioni totali. Le altre sanzioni hanno riguardato singoli cittadini a cui è stata contestata la presenza in strada senza mascherine.