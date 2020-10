Controlli anti Covid, la Polizia Locale chiude un mini market. Il personale non indossava la mascherina, serrande abbassate per cinque giorni

Tornata di controlli della Polizia Locale di Limbiate nelle vie del centro e del Villaggio Giovi per il rispetto delle norme anti Covid. Mercoledì pomeriggio gli agenti sono entranti negli esercizi commerciali per verificare l’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. In un mini market di via Trieste però, i vigili hanno notato che il personale non indossava la mascherina.

Controlli anche ai passanti

Considerata l’inosservanza alla normativa, è scattata l’immediata chiusura dell’attività per cinque giorni. La prefettura di Monza e Brianza potrebbe però disporre un ulteriore periodo di fermo per un massimo di trenta giorni. I controlli hanno riguardato anche le persone in giro a piedi ma in questo caso gli agenti non hanno riscontrato problemi nel rispetto delle normative anti Covid.

