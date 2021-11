Controlli antidroga fuori dalle scuole di Seregno

Polizia Locale

L'attività si è svolta all'esterno dei plessi di via Briantina e sugli autobus di linea. In campo anche l'unità cinofila.

Controlli antidroga nella mattinata di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, nei pressi delle scuole superiori di Seregno.

Controlli antidroga della Polizia Locale, in campo anche l'unità cinofila

Coordinata dal commissario Massimo Vergani, l’operazione ha coinvolto tre pattuglie del comando di via Umberto, affiancate da due agenti dell’unità cinofila della Polizia Locale di Milano che hanno condotto due pastori tedeschi appositamente addestrati. Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato degli accertamenti in via Briantina, all'esterno degli istituti tecnici Levi e Bassi.

I controlli, finalizzati al contrasto e alla prevenzione dell'utilizzo di sostanze stupefacenti tra i giovani, si sono svolti all'esterno dei plessi, in particolare nelle aiuole e nei giardinetti antistanti le scuole, e sugli autobus di linea che portano gli studenti a scuola. L'attività è poi proseguita alla stazione ferroviaria di Seregno.

Sopralluogo nel Parco 25 Aprile

Successivamente è stato effettuato un sopralluogo nel Parco 25 Aprile, a seguito del quale sono stati rinvenuti circa 10 grammi di cocaina e 22 grammi di hashish.