L'attività dei Carabinieri

Controlli contro la “malamovida”, denunce e sequestri di droga

Tre persone deferite, fra cui un 64enne seregnese. Un 33enne di Desio sorpreso con 33 grammi di marijuana. Controllate 215 persone, 18 sanzioni per violazioni del Codice della Strada

Controlli contro la “malamovida”, denunce e sequestri di droga

Seregno · 01/07/2026 alle 13:20

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Maxi controlli dei Carabinieri a Seregno e nei Comuni limitrofi contro la “malamovida”. Denunce e sequestri di droga

Controlli contro la “malamovida”

Nell’arco del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Seregno, con l’impiego dei militari della locale Stazione, del Nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Lentate sul Seveso, hanno eseguito una serie di servizi straordinari “ad alto impatto”, finalizzati a garantire un efficace controllo del territorio. L’operazione, mirata in particolar modo a contrastare i fenomeni legati alla “malamovida” e a incrementare la sicurezza stradale e urbana, ha interessato le principali vie e piazze di Seregno e dei Comuni limitrofi, nelle fasce orarie ritenute più sensibili,  quella serale e notturna.

Denunciato seregnese

I militari hanno denunciato in stato di libertà tre persone per diverse violazioni penali. Tra queste, un uomo di 64 anni di Seregno è stato deferito perché sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica in violazione delle prescrizioni imposte dall’applicazione a suo carico del provvedimento di Daspo urbano emesso dal Questore di Monza e Brianza; lo stesso è stato anche sanzionato in via amministrativa per ubriachezza.

Automobilista nei guai

Sul piano del controllo della circolazione stradale, a Meda, un automobilista 53enne di Oleggio (Novara) è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto è risultato essersi messo alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,69 g/l. Nei suoi confronti si è proceduto all’immediato ritiro della patente. Un cittadino peruviano di 27 anni, a seguito di un controllo finalizzato alla sua identificazione, è stato deferito per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, poiché risultato privo di regolare permesso.

Sequestrati 33 grammi di marijuana

Lo stretto monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile, posti nelle piazze e nelle vie centrali di Seregno, Meda, Lentate sul Seveso, Lazzate e Misinto, effettuato anche con il supporto di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri cinofili di Casatenovo (Lecco), ha portato a una denuncia in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: un 33enne di Desio è stato deferito all’Autorità giudiziaria perché trovato in possesso di 33 grammi circa di marijuana, rinvenuta in parte sulla sua persona e in parte nella sua abitazione, in esito a perquisizione domiciliare. Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura undici persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti. I soggetti, di età compresa tra i 18 e i 56 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Sanzioni per ubriachezza molesta

A un giovane automobilista, risultato detentore per uso personale, è stata contestata la relativa violazione al Codice della Strada con conseguente ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo. I Carabinieri hanno, altresì, sanzionato per ubriachezza molesta altri quattro individui che disturbavano la quiete pubblica e il riposo delle persone. Il bilancio complessivo dell’operazione articolata su tre giorni di servizi “ad alto impatto” ha registrato il controllo di 45 veicoli e 215 persone, con la contestazione di 18 sanzioni complessive per violazioni del Codice della Strada. Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e le Autorità competenti sono state prontamente informate.

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