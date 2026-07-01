Controlli contro la “malamovida”, denunce e sequestri di droga

Maxi controlli dei Carabinieri a Seregno e nei Comuni limitrofi contro la “malamovida”. Denunce e sequestri di droga

Controlli contro la “malamovida”

Nell’arco del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Seregno, con l’impiego dei militari della locale Stazione, del Nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Lentate sul Seveso, hanno eseguito una serie di servizi straordinari “ad alto impatto”, finalizzati a garantire un efficace controllo del territorio. L’operazione, mirata in particolar modo a contrastare i fenomeni legati alla “malamovida” e a incrementare la sicurezza stradale e urbana, ha interessato le principali vie e piazze di Seregno e dei Comuni limitrofi, nelle fasce orarie ritenute più sensibili, quella serale e notturna.

Denunciato seregnese

I militari hanno denunciato in stato di libertà tre persone per diverse violazioni penali. Tra queste, un uomo di 64 anni di Seregno è stato deferito perché sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica in violazione delle prescrizioni imposte dall’applicazione a suo carico del provvedimento di Daspo urbano emesso dal Questore di Monza e Brianza; lo stesso è stato anche sanzionato in via amministrativa per ubriachezza.

Automobilista nei guai

Sul piano del controllo della circolazione stradale, a Meda, un automobilista 53enne di Oleggio (Novara) è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto è risultato essersi messo alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,69 g/l. Nei suoi confronti si è proceduto all’immediato ritiro della patente. Un cittadino peruviano di 27 anni, a seguito di un controllo finalizzato alla sua identificazione, è stato deferito per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, poiché risultato privo di regolare permesso.

Sequestrati 33 grammi di marijuana

Lo stretto monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile, posti nelle piazze e nelle vie centrali di Seregno, Meda, Lentate sul Seveso, Lazzate e Misinto, effettuato anche con il supporto di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri cinofili di Casatenovo (Lecco), ha portato a una denuncia in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: un 33enne di Desio è stato deferito all’Autorità giudiziaria perché trovato in possesso di 33 grammi circa di marijuana, rinvenuta in parte sulla sua persona e in parte nella sua abitazione, in esito a perquisizione domiciliare. Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura undici persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti. I soggetti, di età compresa tra i 18 e i 56 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Sanzioni per ubriachezza molesta

A un giovane automobilista, risultato detentore per uso personale, è stata contestata la relativa violazione al Codice della Strada con conseguente ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo. I Carabinieri hanno, altresì, sanzionato per ubriachezza molesta altri quattro individui che disturbavano la quiete pubblica e il riposo delle persone. Il bilancio complessivo dell’operazione articolata su tre giorni di servizi “ad alto impatto” ha registrato il controllo di 45 veicoli e 215 persone, con la contestazione di 18 sanzioni complessive per violazioni del Codice della Strada. Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e le Autorità competenti sono state prontamente informate.