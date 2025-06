Controlli con la Polizia Stradale: nove automobilisti positivi ad alcool e droga

Circa 300 veicoli fermati e nove contravvenzioni elevate, sei per guida in stato di ebbrezza e tre per uso di sostanze psicotrope. E’ il resoconto del controllo straordinario congiunto effettuato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Lentate sul Seveso e dalla Polizia Stradale di Monza.

Controlli congiunti di Polizia Locale e Polizia Stradale

Gli operatori sono rimasti impegnati sulla Nazionale dei Giovi da mezzanotte alle sei del mattino, fermando circa 300 mezzi per accertamenti. In tutto erano impegnati quattro pattuglie della Stradale e una della Locale con un ufficiale e due agenti. I controlli erano finalizzati a garantire una maggiore sicurezza stradale verificando le condizioni psico-fisiche dei conducenti. In particolare sono stati sottoposti ad alcoltest, attraverso gli etilometri in dotazione alla Polizia monzese e alla Locale, e a drug test, per rilevare l’eventuale assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Sei violazioni per assunzione di alcool, tre per droga

Sono state riscontrate sei violazioni all’articolo 186 del Codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) e tre all’articolo 187 (guida dopo aver assunto droghe).