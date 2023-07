Controlli contro la malamovida, il cane Kevin scova la droga

Due persone segnalate e un ragazzo sorpreso alla guida con patente revocata. I Carabinieri della Compagnia di Vimercate di nuovo in campo contro la “malamovida”.

Nelle piazze di Vimercate

Nel corso della serata di venerdì scorso, 21 luglio, e fino a tarda notte, i carabinieri della compagnia di Vimercate, e del Comando Provinciale CC di Monza Brianza, unitamente al Cane “Kevin” del nucleo cinofili di Casatenovo , nonché personale della Polizia locale, un totale di 15 uomini e donne in uniforme, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario a Vimercate volto alla prevenzione ed al contrasto delle condotte inurbane della c.d. "malamovida".

Attività che rientra nel piano di coordinamento della Prefettura e disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza. I carabinieri hanno eseguito vari controlli presso i locali del centro storico, e in particolare di piazza Marconi e largo Europa, verificando il rispetto degli orari di esercizio, volume musica, vendita di alcolici ai minori.

La droga scovata dal cane Kevin

Contemporaneamente venivano eseguiti vari posti di controllo nelle vie adiacenti ai luoghi della movida, durante i quali veniva fermato un’autovettura al cui giovane conducente risultava guidare senza patente, revocata nel luglio 2017, poiché sorpreso in passato a Usmate Velate, da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Monza, alla guida in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, visibilmente agitato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di 1 grammo.

Successivamente Kevin muovendosi tra gli avventori dei locali, ha fiutato una dose di mezzo grammo nella tasca dei pantaloni di un altro giovane, a cui è stata anche ritirata la patente quale sanzione accessoria. Inoltre il cane ha scovato altre 5 dosi di hashish “gettate” nelle fioriere e nel bagno di uno dei locali controllati in centro.

I due giovani sono stati accompagnati nella vicina caserma per la redazione degli atti per la successiva segnalazione all’autorità amministrativa.

Controllati 30 veicoli e 50 persone

Complessivamente sono stati controllati circa 50 persone e 30 veicoli, sottoponendo 4 conducenti all’accertamento dell’alcoltest risultando regolari, nonché 3 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.