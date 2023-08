Controlli contro la malamovida, sanzionati due bar del Vimercatese

Pugno duro contro la malamovida nel Vimercatese. Nella notte di sabato 5 agosto 2023 è andata in scena un'operazione congiunta tra militari del Compagnia Carabinieri di Vimercate, il personale della Polizia Locale e della sezione di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Monza. Sanzioni per due attività di Cornate e Busnago, ma non solo.

Importante operazione all'insegna della prevenzione

Uno spiegamento di forze importante, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle condotte inurbane di malamovida. L'operazione è stata condotta in attuazione delle direttive operative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza, e ha portato al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali nella zona. In totale sono state 18 le unità impegnate, tra cui 10 militari dell’Arma. Nel corso della serata sono stati controllati un totale di 100 persone, 12 veicoli e 3 esercizi commerciali. Durante tali verifiche, sono state contestate numerose violazioni amministrative, in particolare in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Sanzioni a Cornate e Busnago

I titolari di due bar, uno ubicato a Cornate d'Adda e l'altro a Busnago, sono stati sanzionati per violazioni amministrative ex art. 64 c.1 lett. a) del D.Lgs. vo n. 81/2008 riguardanti gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza sul posto di lavoro. Entrambi i locali risultavano privi di cartellonistica e illuminazione di emergenza, oltre a mancare la manutenzione degli estintori. I titolari sono stati invitati a esibire direttamente negli uffici dei Vigili del Fuoco la documentazione necessaria, tra cui il DVR (documento valutazioni rischi), attestati antincendio, registro antincendio e certificazione di conformità dell'impianto elettrico.

Due cittadini segnalati e una patente ritirata

Durante l'operazione, sono stati segnalati due cittadini rumeni, nati nel 1967 e 1972, residenti nel Vimercatese, per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Entrambi sono stati trovati all'interno di uno dei bar controllati. Inoltre, è stata contestata una violazione amministrativa al Codice della Strada (ex art. 186 c. 2 lett. a del CDS) a un uomo italiano di 55 anni, poiché è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, è stato fermato alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di quasi 2,0 g/l, la patente di guida è stata ritirata, e il veicolo è stato confiscato.