Controlli dei Carabinieri nel Parco delle Groane: una denuncia e sei segnalazioni per droga e ubriachezza

I militari hanno fermato 30 veicoli e identificato 40 persone nei Comuni di Lentate sul Seveso e Misinto.

Nella serata di martedì 9 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree boschive del Parco delle Groane e nei

Comuni adiacenti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti e situazioni di degrado.

Controllati oltre trenta veicoli

Nel corso dell’attività, che ha interessato i Comuni di Lentate sul Seveso e Misinto, sono stati controllati oltre 30 veicoli e identificate circa 40 persone.

Un 26enne con un bastone in legno è stato denunciato

Un 26enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di un bastone in legno della lunghezza di circa 50 centimetri. L’oggetto è stato posto sotto sequestro. I militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura sei soggetti per violazioni amministrative, tra cui il

possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e casi di ubriachezza molesta.

Segnalazioni per droga e ubriachezza molesta

A Lentate sul Seveso un 52enne residente in città è stato trovato con una dose di droga sintetica. A Misinto, due uomini residenti a Cermenate (Como), rispettivamente di 55 e 37 anni, sono stati trovati con piccole quantità di cocaina, eroina e hashish. Per ubriachezza molesta sono stati segnalati un 55enne di Seveso, un 23enne di Lentate sul Seveso e un 47enne tunisino, senza fissa dimora.

Contrasto alla microcriminalità

L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi di prevenzione attivati dall’Arma dei Carabinieri nei centri urbani e nelle aree prossime al Parco delle Groane, finalizzati al contrasto della microcriminalità e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

IN COPERTINA UNA FOTO D’ARCHIVIO DEI CARABINIERI NEL PARCO DELLE GROANE