Controlli della movida, otto giovani multati dai Carabinieri

Nell’arco della serata di venerdi, i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio su tutto il territorio di competenza e con particolare attenzione al comune di Nova Milanese, in contrasto ai recenti episodi di assembramenti incontrollati e disordini connessi all’abuso di alcol, registrati nei pressi dei locali pubblici che si susseguono lungo la Monza-Saronno.

Controllate in tutto 128 persone

Nel corso del servizio sono state controllate 128 persone e 33 veicoli. Tra questi, otto giovani sono stati sanzionati per il mancato rispetto del divieto di assembramento e sull’omesso utilizzo dei dispositivi di protezione areali. L’azione preventiva del dispositivo ha consentito di contenere assembramenti incontrollati ed episodi di tumulti tra diverse compagnie di giovani, registrati nel corso dell’estate.

Gli altri posti di controllo

Durante un posto di controllo è stato individuato e arrestato un 49enne domiciliato a Cogliate: doveva scontare una condanna di due mesi di arresto per guida in stato di ebbrezza, commessa due anni fa. L’ampio raggio dei controlli effettuati ha inoltre permesso di individuare, in un’area campestre, un furgone rubato dove all’interno sono state ritrovati 15 fusti di gasolio, verosimilmente anch’essi provento di furto.

