Controlli della Polizia Locale all'alba in stazione e nelle vie limitrofe

Imponente controllo della Polizia Locale nella zona della stazione di Meda e nelle vie limitrofe.

Controlli della Polizia Locale in stazione e nelle vie limitrofe

Nella giornata di oggi, giovedì 17 aprile 2025, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un controllo iniziato all’alba e terminato alle 8.30, finalizzato al controllo del territorio per contrastare la presenza di persone in edifici abbandonati, ma anche per garantire la sicurezza dei pendolari. Gli accertamenti sono stati estesi anche alle vie limitrofe allo scalo ferroviario.

Numerose persone identificate, nessuna irregolarità

Numerose persone sono state identificate, ma non sono state rilevate violazioni.