Controlli della Polizia Locale e Provinciale con l'unità cinofila: beccato un automobilista con stupefacente

Nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, a Meda e Seveso si sono svolti posti di controllo ad alto impatto finalizzati alla repressione sull’uso delle sostanze stupefacenti durante la guida.

Controlli con l'unità cinofila

In azione gli agenti della Polizia Locale dei due Comuni e quelli della Polizia Provinciale, con l’ausilio dell’unità cinofila. Gli operatori si sono disposti su entrambi i lati della carreggiata in via Indipendenza e via Vignazzola, fermano numerosi mezzi in entrambi i sensi di marcia.

Multe per il Codice della strada e un automobilista aveva stupefacente

Sono stati controllati numerosi autocarri e sono state elevate violazioni al Codice della strada. Il conducente di un autoveicolo è stato sorpreso con una piccola quantità di stupefacente che ha comportato, oltre al deferimento alla Prefettura di competenza, anche il ritiro della patente per la sospensione.